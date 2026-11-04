مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در مهاباد امسال میزبان حضور پرشور و حماسی نسل نوینی بود که با بصیرتی عمیق و آگاهی از تاریخ استکبارستیزی، ثابت کردند سنگر دفاع از استقلال و آزادی کشور همچنان پابرجا و استوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آیین بزرگداشت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در مهاباد با حضور پرشور و معنادار نسل جدیدی برگزار شد که به فرموده رهبر معظم انقلاب، تاریخ را خوب خوانده و به ارزش استقلال و آزادی واقفند.

امسال خیابان‌های مهاباد شاهد صحنه‌هایی پرشور از حضور دانش‌آموزان و نوجوانانی بود که با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و پلاکارد‌هایی با شعار‌های ضداستکباری، صف مقدم ایستادگی و مقاومت را به تصویر کشیدند. حضور این نسل که با شور انقلابی و بصیرت گره خورده است، نشان داد که آرمان‌های انقلاب اسلامی در دل و جان نوجوانان امروز زنده و پاینده است.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعار‌های کوبنده، بار دیگر انزجار خود را از مستکبران جهان اعلام کرده و تأکید نمودند که راه شهدا و مدافعان استقلال کشور توسط این نسل با قدرت ادامه خواهد یافت. حضور دانش‌آموزان مهابادی در این رویداد بزرگ، یادآور پیوند عمیق میان نسل امروز و ارزش‌های مقاومت است؛ نسلی که آموخته است استقلال و آزادی این مرز و بوم، حاصل سال‌ها مقاومت، ایثار و بصیرت ملت ایران است.