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وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و کاهش هزینههای تولید گفت: تأمین منابع مالی، حفظ سودآوری صنایع و تقویت سرمایهگذاری از مسائل مهم بخش صنعت و معدن است که با همکاری دولت، مجلس و فعالان اقتصادی پیگیری میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک در نشست با پیشکسوتان صنعت و معدن، با بررسی مسائل و چالشهای بخش تولید، بر ضرورت استفاده از تجربیات فعالان باسابقه برای بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی برخی اقدامات و مکاتبات ناهماهنگ را از عوامل ایجاد اختلاف میان بخشهای صنعتی و دستگاههای اجرایی دانست و خواستار پرهیز از رویکردهایی شد که به انسجام بخش تولید آسیب میزند.
وزیر صمت همچنین حفظ سودآوری صنایع و معادن را برای افزایش سرمایهگذاری و تقویت توان اقتصادی بنگاهها ضروری دانست و استفاده از ظرفیت تهاتر برای تسویه بخشی از مطالبات در حوزه صنعت، معدن و تجارت خارجی را از موضوعات قابل پیگیری عنوان کرد.
اتابک با اشاره به ضرورت ارتقای مدیریت تخصصی در واحدهای صنعتی و معدنی اظهار کرد: برنامه تربیت مدیران متخصص در وزارت صمت آغاز شده و نخستین گروه ۲۵۰ نفره فعالیت خود را شروع کردهاند. گروه دوم نیز تا پایان آذرماه فعالیت خود را آغاز میکند.
وزیر صمت در بخش دیگری از این نشست، اصلاح قوانین، تأمین منابع مالی و کاهش هزینههای تحمیلشده به تولیدکنندگان را از موضوعات مهم بخش صنعت و معدن دانست.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست با کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: پیشنهادهای مطرحشده برای ارائه به رئیس این کمیسیون جمعبندی میشود.
اتابک بر استفاده از ظرفیت کارشناسی و تعامل دولت، مجلس و فعالان اقتصادی برای اصلاح مقررات و رفع موانع قانونی و مالی تولید تأکید کرد.