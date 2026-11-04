وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های تولید گفت: تأمین منابع مالی، حفظ سودآوری صنایع و تقویت سرمایه‌گذاری از مسائل مهم بخش صنعت و معدن است که با همکاری دولت، مجلس و فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک در نشست با پیشکسوتان صنعت و معدن، با بررسی مسائل و چالش‌های بخش تولید، بر ضرورت استفاده از تجربیات فعالان باسابقه برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی برخی اقدامات و مکاتبات ناهماهنگ را از عوامل ایجاد اختلاف میان بخش‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی دانست و خواستار پرهیز از رویکرد‌هایی شد که به انسجام بخش تولید آسیب می‌زند.

وزیر صمت همچنین حفظ سودآوری صنایع و معادن را برای افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت توان اقتصادی بنگاه‌ها ضروری دانست و استفاده از ظرفیت تهاتر برای تسویه بخشی از مطالبات در حوزه صنعت، معدن و تجارت خارجی را از موضوعات قابل پیگیری عنوان کرد.

تربیت ۲۵۰ مدیر متخصص صنعتی

اتابک با اشاره به ضرورت ارتقای مدیریت تخصصی در واحد‌های صنعتی و معدنی اظهار کرد: برنامه تربیت مدیران متخصص در وزارت صمت آغاز شده و نخستین گروه ۲۵۰ نفره فعالیت خود را شروع کرده‌اند. گروه دوم نیز تا پایان آذرماه فعالیت خود را آغاز می‌کند.

اصلاح قوانین و تأمین مالی تولید در دستور کار

وزیر صمت در بخش دیگری از این نشست، اصلاح قوانین، تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان را از موضوعات مهم بخش صنعت و معدن دانست.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست با کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای ارائه به رئیس این کمیسیون جمع‌بندی می‌شود.

اتابک بر استفاده از ظرفیت کارشناسی و تعامل دولت، مجلس و فعالان اقتصادی برای اصلاح مقررات و رفع موانع قانونی و مالی تولید تأکید کرد.