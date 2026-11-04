همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم شهرهای مختلف آذربایجان غربی با حضور در راهپیمایی این روز، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر سیاست‌های استکباری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،این راهپیمایی در مرکز استان (ارومیه) از میدان ولایت فقیه آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حرکت به سمت میدان انقلاب، مسیر تعیین‌شده را طی می‌کنند. اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و مسئولان در این مراسم حضور دارند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی مثل «بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، « مرگ بر منافق»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، « آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی»، « آذربایجان جانباز رهبرینن ایریلماز »، «بیز اولمغه حاضریخ، خامته ای سربازییخ»،«قسم به خون رهبر، ایستاده ایم تا آخر» مواضع خود را در قبال تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنند.