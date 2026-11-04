چهاردهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر با پذیرش ۹۰ مقاله از مجموع ۱۵۹ مقاله ارسالی، ۲۰ و ۲۱ آبان در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر اجرایی کنفرانس، گفت: این رویداد به همت گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان و با همکاری انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران برگزار می‌شود و برنامه‌های آن به‌صورت زنده از آپارات و دیگر رسانه‌های داخلی و خارجی پخش می‌شود.

حسین ابراهیم‌پور افزود: از بین مقاله‌های پذیرفته‌شده، ۵۰ مقاله به‌صورت شفاهی و ۴۰ مقاله به‌صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی گفت: تصویربرداری پزشکی، مدل‌های بینایی ـ زبانی، رانندگی خودکار، بازرسی صنعتی، سنجش از دور، بازشناسی چهره و بیومتریک، حریم خصوصی، یادگیری فدرال و فشرده‌سازی و کیفیت تصویر و ویدئو از محور‌های مقالات است و مقاله‌های پذیرفته‌شده نیز در مجموعه مقاله‌های کنفرانس منتشر می‌شوند.

دبیر اجرایی کنفرانس برگزاری پنج کارگروه تخصصی با موضوع‌های بینایی ماشین، کارآفرینی، حکمرانی و اخلاق و مدیریت هوشمند، کاربرد بینایی ماشین در صنعت، حمل‌ونقل و مدیریت شهر ایمن، مدل‌های زبانی ـ تصویری و بینایی ماشین در پزشکی و سلامت دیجیتال را از دیگر برنامه‌های کنفرانس اعلام کرد.

ابراهیم پور گفت: چهار کارگاه آموزشی حضوری و مجازی با موضوعات بینایی ماشین و ماشین‌های خودران، کاربرد مدل‌های بینایی ـ زبانی، بازرسی هوشمند و تشخیص عیوب محصولات فولادی و کاربرد هوش مصنوعی در پردازش تصاویر پزشکی نیز برگزار می‌شود.

وی، برگزاری نمایشگاه تخصصی بینایی ماشین، پردازش تصویر و فناوری‌های وابسته و میز گفت‌وگوی صنعت و دانشگاه با عنوان «از دانش تا اشتغال» را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: در این نشست شرکت‌ها چالش‌های فناورانه خود را مطرح می‌کنند و دانشجویان و پژوهشگران نیز راهکار‌ها و رزومه‌های خود را ارائه می‌دهند.

وی همچنین از برگزاری نشست اختصاصی با دانشجویان بین‌الملل در بعدازظهر روز چهارشنبه خبر داد و افزود: این کنفرانس روز پنجشنبه با تجلیل از پیشکسوتان و چهره‌های ماندگار بینایی ماشین و پردازش تصویر کشور و اهدای جوایز مقالات برتر به کار خود پایان می‌دهد.