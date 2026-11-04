سیزدهم آبان‌ماه، نماد استقلال خواهی و استکبار ستیزی و یادآور نقش‌آفرینی دانش آموزان و دانشجویان به عنوان نسل‌های آگاه و مسئول در صیانت از عزت و منافع ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در راهپیمایی ۱۳ آبان در میدان تاریخی امام گفت: این روز تاریخی، فرصتی برای بازخوانی ضرورت حفظ هوشیاری در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه، تقویت روحیه خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های درونی کشور و تأکید بر این حقیقت است که استقلال و اقتدار ملی، در سایه آگاهی، انسجام، وحدت و اعتماد به توانمندی‌های داخلی استمرار می‌یابد.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه اراده‌های پولادین مردم مبعوث از جمله همین دانش آموزان در حضور همیشگی در صحنه‌های مختلف به مراتبر قدرتمند‌تر از بمب هسته‌ای است اظهار امیدواری کرد: اراده‌های آهنین مردم مبعوث از جمله دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند آینده ایران، نقشی تعیین‌کننده در ساختن فردای کشور بر عهده دارند.

وی ادامه داد: تقویت روحیه پرسشگری، مسئولیت‌پذیری، خودباوری، علم‌آموزی و مشارکت اجتماعی در میان نسل نوجوان، ضرورتی راهبردی برای تحقق توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه کشور است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: در جهان پرتحول امروز، دشمن‌شناسی و شناخت دقیق تحول‌ها و معادله‌های بین‌المللی، در کنار تقویت بنیه علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور، ضرورتی انکارناپذیر و بی‌تردید، جامعه با تأکید بر سرمایه انسانی، دانش، اراده جمعی و هویت ملی خود، از ظرفیت بیشتری برای صیانت از منافع خویش و عبور هوشمندانه از چالش‌ها برخوردار است.