حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی گفت: در بازدید‌هایی که به‌تازگی از یگان رزمی سپاه پاسداران داشته‌ام، هیچ زمانی اراده، ایمان و قاطعیت رزمندگان ما برای ریشه‌کن کردن ظلم و استکبار مانند امروز نبوده و من تا این اندازه ندیده‌ام.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان راهپیمان ۱۳ آبان شهر بوشهر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: این روز دو نکته دارد، نخست این که هر یومالله یک مناسبت دارد، ولی ۱۳ آبان سه یومالله دارد؛ و نکته دوم این که امسال ویژگی که دارد این است که هر روزش ۱۳ آبان است و هر روز، روز‌های استکبارستیزی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی افزود: امروز روزی است که مردم ما عملاً شعار ۴۷ سالۀ خود را در صحنه عمل یعنی مبارزه با استکبار نشان داده‌اند؛ مردم ما بیش از ۸ ماه است که در عمل، استکبارستیزی را نشان می‌دهند و آن را به میدان عمل آورده‌اند.

او اضافه کرد: الحمدالله نشان دادیم که «قالُوا رَبُّنَا اللّهُ» با «ثُمَّ اسْتَقامُوا» همراه است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در پاسخ پرسش خبرنگار صداوسیما دربارۀ روحیۀ پاسداران و رزمندگان جمهوری اسلامی هم گفت: من این ۳۰، ۴۰ سال و دوران دفاع مقدس را به‌یاد دارم؛ با بازدیدی که اخیراً از همه اینها داشتم، شهادت می‌دهم هیچ زمانی اراده، عزم، تصمیم، ایمان و قاطعیت رزمندگان ما برای ریشهکن کردن ظلم و استکبار مثل امروز نبوده و بسیار عالی و خوب است.