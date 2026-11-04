امام جمعه مهاباد، حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را نماد وحدت، اقتدار و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های اسلامی و ملی دانست و با اشاره به شهدای جنگ‌های اخیر، بر تداوم مبارزه با استکبار جهانی تأکید کرد.

راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه وحدت و اقتدار ملت ایران در مبارزه با استکبار است

راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه وحدت و اقتدار ملت ایران در مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان مهاباد، با بیان اینکه مردم غیور ایران در این روز تاریخی جلوه‌ای استثنایی از آزادی‌خواهی و وطن‌دوستی را به نمایش گذاشتند، گفت: سیزدهم آبان امسال در شرایطی گرامی داشته می‌شود که ملت ایران در مسیر مبارزه با استکبار جهانی، شهدای گران‌قدری را در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تقدیم کرده است.

وی با اشاره به مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، ایشان را پرچمدار مبارزه با ستمگران و مستکبران، الگوی مجاهدان و اسطوره مبارزان و پیشوای آزادی‌خواهان و امام صابران توصیف کرد.

امام جمعه مهاباد همچنین با یادآوری شهادت مظلومانه دانش‌آموزان در مدارس، این جنایات را در برابر دیدگان جهانیان دانست و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان شهدای مقاومت تأکید کرد.

ماموستا امامی بر عزت و استقلال مسلمانان و نفی سلطه کافران بر مؤمنان تأکید کرد.