به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان درباره سرقت خودروی پراید و مقداری طلاجات به روش بیهوشی، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از تحقیقات میدانی و شناسایی هویت سارقان، با گرفتن نیابت قضائی به یکی از استان‌های همجوار اعزام شدند و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به اعتراف متهمان ۳۴ و ۳۷ ساله به ارتکاب سرقت، گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.