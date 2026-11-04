به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان در خصوص فرآیند تسویه حساب با فروشگاه‌های طرح کالابرگ الکترونیکی به شرح زیر است:

به استحضار کلیه پذیرندگان و فروشگاه‌های محترم طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی می‌رساند؛ «شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان» به عنوان مجری این طرح ملی، طی سال‌های گذشته اهتمام ویژه داشته است تا عملیات هماهنگی مراکز فروش، توزیع اعتبارات و تسویه حساب با فروشگاه‌ها را در بالاترین سطح کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساند.

بر اساس ضوابط دوره جدید طرح کالابرگ الکترونیکی، فرآیند تسویه حساب با فروشگاه‌های طرف قرارداد، منوط به تأمین منابع مالی و واریز اعتبار توسط دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به حساب شرکت مجری طرح است تا بلافاصله پس از آن، نسبت به پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها اقدام گردد.

لذا ضمن قدردانی از صبوری و همراهی ارزشمند کسبه و فروشگاه‌داران محترم، به اطلاع می‌رساند این شرکت همچون گذشته، به محض تأمین و واریز منابع مالی از سوی نهادهای مربوطه، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تسویه حساب با تمامی فروشگاه‌ها اقدام خواهد نمود.

