مدیرکل هواشناسی فارس از فعالیت سامانه بارشی در استان از ظهر فردا پنج‌شنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان و صدور هشدار سطح زرد خبر داد و از مردم خواست سفر‌های غیرضروری را لغو کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از فعالیت سامانه بارشی در استان از ظهر فردا پنج‌شنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان و صدور هشدار سطح زرد خبر داد و از مردم خواست سفرهای غیرضروری را لغو کنند.

قاسم حسینی با اعلام هشدار سطح زرد و فعالیت سامانه بارشی اظهار کرد: این سامانه از ظهر فردا پنج‌شنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان در استان پابرجاست.

وی ادامه داد: بارش باران و رعدوبرق، وزش باد (گاهی شدید) و کاهش دما نوع مخاطره این سامانه است.

حسینی اضافه کرد: این سامانه مناطق شمال، غرب و مرکز استان، به‌ویژه شمال غرب و شهرستان‌های رستم، نورآباد، ممسنی، سپیدان، غرب اقلید و آباده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان فارس تصریح کرد: لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی، بارش پراکنده برف و کولاک برف در ارتفاعات شمالی استان، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها از اثرهای مخاطره این سامانه است.

او توصیه کرد: از سفرهای غیرضروری در مناطق یادشده پرهیز شود و در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها توقف و عبور صورت نگیرد.

حسینی افزود: همچنین از فعالیت‌های تفریحی در فضاهای باز و تردد از آزادراه شیراز - اصفهان احتیاط شود.