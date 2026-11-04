به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنابر اعلام روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد؛ امروز، ستاد دیه استان میزبان جوانی بود که معنای واقعیِ «شکرانه» را به تصویر کشید، حجت برزگری، فعال حوزه خودرو و مدیر اتوگالری حجت، با حضور در این ستاد مردمی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کرد.

ماجرای این نذرِ زیبا از آنجا آغاز شد که این جوانِ خوش‌نام و پر تلاش، در میان فعالیت‌های کاری و ارتباط روزمره‌اش با مخاطبان، نذر کرده بود به شکرانه همراهی این جمع و توسعه کسب‌وکارش، گامی در راه خدا بردارد.

موجِ همراهی و اقبال خوب مردم به فضای فعالیت او در فضای مجازی که در مدت‌زمانی کوتاه به شمار قابل‌توجهی از مخاطبان رسید، بهانه‌ای شد تا او به وعده دلش عمل کند و بخشی از برکتِ کسب‌وکارش را پیشکشِ رهایی دردمندان سازد.

حجت برزگری با نیتِ خالصانه‌ی قربة الی الله و افزایش خیر و برکت در کاسبی‌اش، این اقدام را آغاز راه دانست و اعلام کرد که با رونق گرفتن بیشتر فعالیت‌هایش، این مسیرِ خیرخواهانه را استمرار خواهد بخشید تا سهمی کوچک در لبخند خانواده‌های چشم‌انتظار داشته باشد.