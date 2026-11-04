­دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از روز گذشته گاز همه کارخانه‌های سیمان به طور کامل قطع شده است و کارخانه‌ها از سوخت جایگزین مازوت استفاده می‌کنند.

علی‌اکبر الوندیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر افزود: از ابتدای امسال کارخانه های سیمان ما محدودیت مصرف گاز داشتند. در واقع از اول سال با محدودیت ۸۰ درصدی گاز مواجه بودند و از ۲۸ میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز (روزانه)، فقط ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت می کردند .

وی ادامه داد: از روز گذشته (هفته دوم آبان ماه) محدودیت مصرف گاز به تمام کارخانه‌های سیمان اعمال شده که از سوخت جایگزین استفاد می کنند که عمده آن مازوت است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: البته به غیر از کارخانه سیمان تهران و خطوط تولید سیمان سفید که محدودیت مصرف سوخت مازوت دارند.

وی با بیان اینکه با اعمال محدودیت مصرف گاز از ابتدای امسال، تولید کلینکر ۴ و ۲ دهم درصد کاهش داشته است، افزود: البته تولید سیمان با وجود کاهش تولید کلینکر حفظ شده و کاهشی در تولید سیمان نداشتیم که به دلیل مصرف ذخایر کلینکر است.

الوندیان گفت: اکنون خواسته ما از وزارت نیرو این است که مساعدت کنند تا برق مورد نیاز صنعت سیمان تامین شود تا در تولید سیمان و کلینکر مورد نیاز مشکلی پیش نیایید و کلینکر مورد نیاز ذخیره شود.

وی با بیان اینکه احتمالا قطعی گاز کارخانه ها تا پایان سال ادامه دارد؛ افزود: اکنون در تولید کلینکر کاهش داریم، ضمن اینکه در حوزه صادرات نیز با موانع داخلی در محدوده مرزها مواجهیم.

وی توضیح داد: با کاهش امکان صادرات از جنوب کشور، بخش عمده صادرات سیمان از مرزهای زمینی شمال و شرق انجام می‌شود؛ اما در مرزهای شرقی نیز کنترل سنتی قاچاق سوخت و مشکلات زیرساختی، روند صادرات را با دشواری مواجه کرده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پایان گفت: در شرایط فعلی، حجم فروش داخلی سیمان از صادرات این محصول بیشتر است.