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با فعالیت پدیده جوی جدید کاهش ۱۴ درجهای دمای هوای استان اردبیل در روزهای آتی دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره 29 هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، طی روزهای آینده دو موج ناپایدار جوی استان اردبیل را تحت تأثیر قرار میدهد که پیامد آن بارش باران و برف، وزش باد تند، کاهش محسوس دما و بروز یخبندان شبانه خواهد بود.
وی با تشریح وضعیت جوی استان اردبیل خاطرنشان کرد: نخستین موج ناپایداری از عصر پنجشنبه 14 آبان آغاز میشود و تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت و فعالیت این سامانه بهویژه در مناطق شمالی استان با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد تند همراه است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل شهرستانهای اصلاندوز، بیلهسوار، پارسآباد، انگوت و گرمی را از مناطق تحت تأثیر موج نخست بارشی عنوان کرد و گفت: برخی مناطق اطراف کوه سبلان نیز شاهد ناپایداریهای جوی خواهند بود.
کوهی با اشاره به ورود سامانه دوم بارشی و سرد به استان تصریح کرد: از عصر شنبه 16 آبان تا صبح دوشنبه 18 آبان، تمامی مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و بارش باران و برف همراه با مه و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین تأثیر سرما در مناطق مرکزی و جنوبی استان انتظار میرود، خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، دمای هوا بین 8 تا 14 درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت و در ساعات شب و اوایل صبح شرایط برای وقوع یخبندان فراهم میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با هشدار نسبت به پیامدهای فعالیت سامانههای بارشی بیان کرد: آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روانآب و احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق مستعد از جمله مخاطرات احتمالی این شرایط جوی است.
کوهی ادامه داد: با توجه به بارش برف، مهگرفتگی و کاهش دما، احتمال اختلال در تردد جادهای بهویژه از صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه وجود دارد و فعالیت پروازی فرودگاههای استان نیز ممکن است تحت تأثیر شرایط جوی قرار گیرد.
وی همچنین از تداوم سرمای شبانه و یخبندان در مناطق مرکزی و جنوبی استان طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه خبر داد و بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و رعایت توصیههای ایمنی تأکید کرد.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانههای ناپایدار از سفرهای غیرضروری و تردد بدون رعایت نکات ایمنی در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.
کوهی انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای مسقف، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی و پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی را از دیگر توصیههای مهم در روزهای پیشرو عنوان کرد.