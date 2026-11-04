به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره 29 هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی روزهای آینده دو موج ناپایدار جوی استان اردبیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن بارش باران و برف، وزش باد تند، کاهش محسوس دما و بروز یخبندان شبانه خواهد بود.

وی با تشریح وضعیت جوی استان اردبیل خاطرنشان کرد: نخستین موج ناپایداری از عصر پنجشنبه 14 آبان آغاز می‌شود و تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت و فعالیت این سامانه به‌ویژه در مناطق شمالی استان با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد تند همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل شهرستان‌های اصلاندوز، بیله‌سوار، پارس‌آباد، انگوت و گرمی را از مناطق تحت تأثیر موج نخست بارشی عنوان کرد و گفت: برخی مناطق اطراف کوه سبلان نیز شاهد ناپایداری‌های جوی خواهند بود.

کوهی با اشاره به ورود سامانه دوم بارشی و سرد به استان تصریح کرد: از عصر شنبه 16 آبان تا صبح دوشنبه 18 آبان، تمامی مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و بارش باران و برف همراه با مه و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه بیشترین تأثیر سرما در مناطق مرکزی و جنوبی استان انتظار می‌رود، خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوا بین 8 تا 14 درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت و در ساعات شب و اوایل صبح شرایط برای وقوع یخبندان فراهم می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با هشدار نسبت به پیامدهای فعالیت سامانه‌های بارشی بیان کرد: آب‌گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب و احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق مستعد از جمله مخاطرات احتمالی این شرایط جوی است.

کوهی ادامه داد: با توجه به بارش برف، مه‌گرفتگی و کاهش دما، احتمال اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه از صبح یکشنبه تا صبح دوشنبه وجود دارد و فعالیت پروازی فرودگاه‌های استان نیز ممکن است تحت تأثیر شرایط جوی قرار گیرد.

وی همچنین از تداوم سرمای شبانه و یخبندان در مناطق مرکزی و جنوبی استان طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه خبر داد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه‌های ناپایدار از سفرهای غیرضروری و تردد بدون رعایت نکات ایمنی در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.

کوهی انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای مسقف، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی را از دیگر توصیه‌های مهم در روزهای پیش‌رو عنوان کرد.