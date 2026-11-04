عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار گسترده‌تر و کوبنده‌تر از اشتباه محاسبه پیشین خواهد بود و حساب رژیم صهیونیستی از آمریکا جدا نیست و هر دو به شدت پشیمان خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاء الدین بروجردی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) در نطق میان دستور خود در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان و در تشریح تحولات منطقه‌ای و مواضع نظام در قبال تهدیدات، ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز دانش‌آموز، به تشریح دستاورد‌های قدرت ملی ایران در رویارویی با آمریکا پرداخت.

این نماینده مجلس با اشاره به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا، آن را از پس‌لرزه‌های جنگ تحمیلی علیه ایران دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخ پربرکت خود، با وجود جنگ تحمیلی دو قدرت هسته‌ای، سرافراز از آزمون سخت بیرون آمد و توانست مدعی ابرقدرتی جهان را شکست دهد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را منهدم کند.

کشور وارد مرحله تازه‌ای از قدرت ملی شده است

وی با تأکید بر اینکه کشور وارد مرحله تازه‌ای از قدرت ملی شده است، مؤلفه‌های اصلی این قدرت را ملت بزرگ ایران، نیرو‌های مسلح مقتدر و رهبری شجاع عنوان کرد و افزود: این مؤلفه‌ها جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرتی بزرگ و برخوردار از توان رویارویی با آمریکا تثبیت کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با هشدار به آمریکا مبنی بر تحریک رژیم کودک‌کش صهیونیستی برای تحمیل جنگ دیگر به ملت ایران، خاطرنشان کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی بسیار گسترده‌تر و کوبنده‌تر از اشتباه محاسبه پیشین خواهد بود و حساب رژیم صهیونیستی از آمریکا جدا نیست و هر دو به شدت پشیمان خواهند شد.

وی در ادامه با استناد به فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر اینکه «در هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی رو‌به‌رو شود»، بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

این نماینده مجلس همچنین به موضوع گذر سیونیک (زنگزور) اشاره کرد و با اعلام مخالفت جدی با حضور آمریکا در این گذرگاه راهبردی گفت: آمریکایی‌ها با در اختیار گرفتن ۷۴ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذار در این گذرگاه، امنیت آینده ارمنستان و منطقه را به چالش خواهند کشید و ارمنستان باید تجربه کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس را مدنظر قرار دهد.

دولت و بانک مرکزی باید در مهار تورم هنر خود را نشان دهد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی بر مردم، کارنامه دولت در تأمین نیاز‌های مبرم کشور طی جنگ تحمیلی را قابل قبول دانست، اما تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی باید در مهار تورم هنر خود را نشان دهد.

این نماینده مجلس در ادامه با سلام گرم به مردم شریف لارستان و جویم و منطقه وسیع جنوب فارس، به تاریخ پرافتخار لارستان بزرگ و نقش حضرت آیت‌الله العظمی سید عبدالحسین لاری در مبارزه با استعمار انگلیس و شکل‌گیری اولین خواستگاه حکومت اسلامی در کشور اشاره کرد.

وی همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نسبت به دانشکده‌های علوم پزشکی لارستان، گراش، مراغه، سراب و بهبهان، از وزیر بهداشت خواست تا به نابسامانی‌های نظام پزشکی تحت مسئولیت خود بپردازد و در مسائل قانون پزشکی کشور دخالت نکند و از رؤسای دانشکده‌های مذکور عذرخواهی نماید.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه با اشاره به گرمای بالای ۵۰ درجه در منطقه و خاموشی‌های آزاردهنده، از وزیر نیرو خواست تا شرایط اقلیمی مناطق مختلف را در برنامه‌ریزی خاموشی‌ها در نظر بگیرد و مناطق گرمسیری در فصل تابستان از خاموشی معاف باشند.

وی با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا به دادگستری لارستان که منجر به شهادت ۱۸ انسان بی‌گناه و در مجموع حدود ۳۰ نفر شد، از رئیس قوه قضائیه خواست هرچه سریع‌تر دستور احداث ساختمان جدید دادگستری لارستان را صادر کند و ساختمان منهدم‌شده را به عنوان نمادی از جنایت آمریکا حفظ نماید تا نسل‌های آینده این جنایت را فراموش نکنند.

این نماینده مجلس در پایان با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «اگر دشمنان مجدداً حملات نظامی یا تروریستی را شروع کنند، این نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند که زمان و پایان آن را تعیین می‌کنند»، خواستار به‌روزرسانی اهداف به نحوی شد که انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در تیررس نیرو‌های مسلح قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی محقق شود.