همزمان با برگزاری مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان پیشوا با مشارکت پرشور اقشار مختلف مردم و حضور چشمگیر دانش‌آموزان و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شهروندان شهرستان پیشوا با حضور در مسیر‌های تعیین‌شده، از عظمت و اهمیت این روز تاریخی در برابر سلطه‌طلبی جهانی تجلی کردند.

راهپیمایان در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ایستادگی بی‌باکانه ملت ایران در برابر تمامی تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تأکید کرده و ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت خود را از محور مقاومت اعلام کردند.

حضور پرشور دانش‌آموزان و جوانان در صف‌های نخست این راهپیمایی، پیام روشنی از عزم راسخ نسل جدید پیشوا برای پاسداری از استقلال، آزادی و حاکمیت ملی کشور به جهانیان مخابره کرد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، روز ۱۳ آبان را نمادی از پیروزی اراده ملت بر استکبار دانستند و بر لزوم تداوم ایستادگی در مسیر مقاومت برای حفظ امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی تأکید کردند.