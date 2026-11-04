به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی، با هدف حمایت مالی از بیماران مبتلا به سرطان و کاهش هزینه‌های پرداختی، سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰ درصد هزینه پرتودرمانی پیشرفته به روش پرتودرمانی شدت‌یافته (IMRT) را پرداخت می‌کند.

علی ترک افزود: پرتودرمانی شدت یافته، یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های نوین در پرتودرمانی (رادیوتراپی) است که برای درمان انواع تومور‌های بدخیم و سرطانی کاربرد دارد.

وی ادامه داد: در روش‌های سنتی پرتودرمانی، پرتو‌های تابشی ممکن است به بافت‌های سالم مجاور تومور نیز آسیب برسانند، اما در فناوری پرتودرمانی شدت‌یافته دستگاه شتاب‌دهنده خطی با استفاده از رایانه‌های قدرتمند، پرتو‌های تابشی را به بخش‌های بسیار کوچک تقسیم می‌کند که این پرتو‌ها با شدت‌های متفاوت و دقیقا مطابق با شکل سه‌بعدی تومور به آن می‌تابند و بزرگترین مزیت تابش میزان بالای اشعه به طور مستقیم به بافت سرطانی است، که این روش به‌ویژه دردرمان تومور‌های ناحیه سر و گردن، پروستات، مغز، ریه، لگن و سرطان‌هایی که در مجاورت ارگان‌های حیاتی بدن قرار دارند، کاربرد حیاتی و اثربخشی دارد.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گفت: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مبتلا به سرطان می‌توانند با مراجعه به مرکز رادیوتراپی بنیاد نیکوکاری هرندی اصفهان از این خدمات با تعرفه دولتی استفاده کنند که تمامی هزینه‌های آن به صورت ۱۰۰ درصدی توسط سازمان تأمین اجتماعی پوشش داده می‌شود.

تجهیزات و فرآیند درمان به روش IMRT بسیار پیشرفته و نیازمند بکارگیری فناوری‌های برتر است، هزینه‌های آن به طور معمول بالا بوده و پرداخت کامل آن توسط سازمان تأمین اجتماعی گام مهمی در برداشتن بار سنگین مالی از دوش بیماران مبتلا به سرطان شمرده می‌شود.