برخورد سمند و کوییک در جاده فیروزآباد به جم در استان بوشهر، هشت مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان فیروزآباد گفت: در تماس تلفنی مبنی بر برخورد ۲ دستگاه سواری سمند و کوییک در جاده فیروزآباد به جم در استان بوشهر، کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

غلامعلی جاویدان افزود: کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی پیش بیمارستانی را برای هفت مصدوم حادثه انجام و آنان برای ادامه روند درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد انتقال داده و یک نفر نیز به صورت سرپایی درمان شد.