روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در مراسم روز ۱۳ آبان در شیراز گفت: ملت ایران با وجود همه دشواری‌ها، مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها و کاستی‌ها نشان داده است که در برابر فشار و تهدید دشمنان تسلیم نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران با وجود همه دشواری‌ها، مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها و کاستی‌ها نشان داده است که در برابر فشار و تهدید دشمنان تسلیم نمی‌شود.

روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایی کنندگان ۱۳ آبان شیراز اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته جنایت‌های متعددی علیه ملت ایران و به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان کشور اتفاق افتاده، اما مدعیان حقوق بشر که همواره در تبلیغات خود از حقوق کودکان و انسان‌ها سخن می‌گویند، در برابر این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند.

وی با اشاره به بمباران مدرسه فیاض‌بخش بروجرد در دی‌ماه سال ۱۳۶۵ و شهادت ۶۸ دانش‌آموز در این حادثه افزود: شاید این واقعه برای برخی از هم‌نسلان ما که دوران جنگ تحمیلی را تجربه نکرده‌اند کمتر شناخته شده باشد و نسل جدید دانش‌آموزان نیز اطلاعات چندانی از آن نداشته باشند، اما باید بدانند چه جنایت‌هایی علیه این ملت صورت گرفته است.

نجابت ادامه داد: مقاومت هزینه دارد و این هزینه‌ها گاهی با شهادت دانش‌آموزان، فرماندهان، دانشمندان و رزمندگان و گاهی با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها همراه است، اما راهکار مواجهه با دشمن هیچ‌گاه کوتاه آمدن و تسلیم شدن نیست.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایت‌های صورت‌گرفته علیه کودکان ایرانی در مناطق مختلف کشور، از جمله میناب و لامرد، افزود: شهادت کودکان و دانش‌آموزان، رزمندگان مستقر در پای لانچر‌ها و دیگر مدافعان کشور بخشی از هزینه‌هایی است که ملت ایران در مسیر مقاومت پرداخته است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به آثار تحریم‌ها بر زندگی مردم و بیماران گفت: حتی دسترسی به برخی کالا‌ها و دارو‌های مورد نیاز بیماران شیمی‌درمانی و مبتلایان به بیماری پروانه‌ای نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است، بنابراین نباید تصور کرد دشمنی که چنین اقداماتی علیه مردم انجام داده، نگران سلامت و آینده ملت ایران است.

وی با تاکید بر اینکه شیوه تقابل دشمن با ایران در طول سال‌های گذشته تغییر کرده است، گفت: دشمنی که در عرصه‌های مختلف با شکست مواجه شده، امروز جنگ را پیچیده‌تر کرده و از ابزار‌های متنوعی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، بلکه به جنگ ترکیبی و شناختی تبدیل شده است و در جنگ شناختی، دشمن با استفاده از رسانه‌ها، تبلیغات و انواع شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد و

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مستمر مردم در برنامه‌ها و تجمعات شبانه و خیابانی اظهار کرد: بعثت و حضور پیوسته مردم در خیابان‌ها طی ۲۵۰ شب، از مولفه‌هایی بود که محاسبات دشمنان را تغییر داد و نشان داد مردم در بزنگاه‌های حساس همچنان پای کار کشور و انقلاب ایستاده‌اند.