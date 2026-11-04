شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۱.۱۳ درصدی و افزایش ۸۸ هزار و ۴۲ واحدی به ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۶۴ درصدی و افزایش ۱۴ هزار و ۲۳۰ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۹۸۵ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه محصولات شیمیایی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۶ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۷۰ درصد بازار معادل حدود ۶۵۵ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.