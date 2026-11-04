با افزایش بیش از سه برابری حدنصاب بهره‌مندی از تسهیلات مالیات مقطوع (تبصره ماده ۱۰۰)، بیش از ۷۷ درصد اصناف و صاحبان مشاغل آذربایجان غربی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. این تغییر در قوانین، علاوه بر ساده‌سازی فرایند مالیاتی، فشار اقتصادی بر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط را به شکل چشمگیری کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با اعلام آغاز فرآیند بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴، از گسترش دامنه بهره‌مندی اصناف از تسهیلات مالیاتی خبر داد.

جعفر پورمختار، مدیرکل امور مالیاتی استان، اظهار داشت که سازمان امور مالیاتی کشور امسال حدنصاب استفاده از تسهیلات مالیات مقطوع را نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش داده است. این اقدام باعث شده تا طیف وسیع‌تری از صاحبان مشاغل بتوانند از سیستم ساده‌شده مالیات استفاده کنند.

پورمختار در ارائه آمار دقیق از وضعیت مؤدیان استان اعلام کرد:

معافیت کامل: ۷۷.۱۴ درصد از پرونده‌های مشمول (معادل ۴۷۵،۷۴۷ پرونده) مالیات صفر تعیین شده است و این افراد نیاز به انجام هیچ اقدامی ندارند.

مالیات زیر ۱۰ میلیون تومان: حدود ۸۵ درصد از مشمولان (۵۲۴،۵۶۱ پرونده) مبلغ بسیار اندکی (کمتر از ۱۰ میلیون تومان) مالیات پرداخت خواهند کرد.

مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان: ۹۵ درصد از کل مشمولان (۵۸۴،۰۱۳ پرونده) نیز مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان خواهند داشت.

مدیرکل امور مالیاتی تأکید کرد که تبصره ماده ۱۰۰ نه تنها فرآیند تعیین مالیات را ساده کرده و نیاز به تشریفات اداری را کاهش می‌دهد، بلکه با فراهم کردن امکان تقسیط و استفاده از بخشودگی‌های قانونی، به استمرار فعالیت اقتصادی در شرایط حساس فعلی کمک می‌کند.

او با اشاره به شرایط اقتصادی و آسیب‌های ناشی از چالش‌های حاکم بر کشور، خاطرنشان کرد: «توجه به وضعیت معیشتی اصناف و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل وصول مالیات، نقشی کلیدی در حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش فشار بر آنها دارد.»

وی در پایان یادآور شد که صاحبان مشاغل از جمله اصناف، بازاریان، پزشکان، وکلا و سایر کسب‌وکارها، تا پایان ماه آبان ماه ۱۴۰۴ فرصت قانونی جهت انجام تکالیف مالیاتی خود را دارند.