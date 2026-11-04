فرمانده سپاه کربلا مازندران، گره‌گشایی از معیشت مردم را مؤثرترین پاسخ به جنگ ترکیبی دشمن دانست و بر خدمت‌رسانی و تقویت معیشت پایدار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد صبح امروز در حاشیه راهپیمایی پرشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در جمع خبرنگاران در ساری، گفت: یوم‌الله ۱۳ آبان با تمام سال‌های گذشته یک تفاوت ماهوی و راهبردی دارد.

وی افزود: ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که ملت بزرگ ایران از سه آزمون تاریخی شامل دفاع مقدس هشت‌ساله و تقابل‌های مستقیم و جنگ‌های تحمیلی اخیر که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی علیه کشورمان به راه انداختند، با سربلندی و اقتدار عبور کرده است.

اقیانوس بیکران مردمی؛ پشتوانه اصلی قدرت موشکی و دفاعی کشور

فرمانده سپاه کربلا مازندران، حضور پرشور مردم در راهپیمایی امسال را یک «عملیات بزرگ راهبردی و بازدارنده» توصیف کرد و ادامه داد: مهم‌ترین پیام این حضور به جهانیان این است که دکترین مقاومت و ایستادگی ملت ایران، بن‌بست‌شکن است و ماشین جنگی و محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به طور کامل فلج کرده است.

سردار موحد گفت: مردم ما به دنیا اعلام می‌کنند که همان‌طور که نیرو‌های مسلح به وعده‌ها و امضا‌های کاغذی آمریکا هیچ اعتمادی ندارند و در اتاق‌های فرماندهی و خطوط مقدم با قاطعیت پاسخ هرگونه شرارت را می‌دهند، در کف میدان نیز این اقیانوس بیکران مردمی است که پشتوانه اصلی قدرت موشکی، دفاعی و امنیتی کشور به شمار می‌رود. پیام ۱۳ آبان امسال، افول قطعی هژمونی پوشالی استکبار و اثبات این حقیقت است که تا زمانی که پیوند عمیق میان «امت، نیرو‌های مسلح و ولایت» برقرار است، هیچ قدرتی در جهان یارای رویارویی با ایران اسلامی را نخواهد داشت.

تیر جنگ ترکیبی دشمن با صف‌آرایی اقشار مختلف مردم به سنگ خورد

وی با اشاره به تمرکز دشمن بر «جنگ ترکیبی و شناختی» پس از دریافت ضربات سنگین و شکست‌های پی‌درپی در میدان رزم سخت و تقابل نظامی، خاطرنشان کرد: هدف اصلی اتاق‌های فکر استکبار در جنگ ترکیبی، ایجاد دوقطبی‌های کاذب، گسست اجتماعی، تضعیف امید و القای خستگی در میان لایه‌های مختلف جامعه است. در چنین شرایطی، حضور رنگارنگ و دوشادوش اقشار مختلف مردم اعم از دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید، کارگران، کشاورزان، بازاریان، نخبگان و خانواده‌های معظم شهدا نشان‌دهنده این است که «وحدت و انسجام ملی، شاهرگ حیاتی و کلمه رمز بقای انقلاب اسلامی» است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران یادآور شد: پیش‌درآمد این حماسه‌آفرینی و تعلق خاطر بی‌نظیر به میهن اسلامی را همین چندی پیش در پویش و رزمایش بزرگ «جان‌فدای ایران» شاهد بودیم که تنها در استان مازندران بیش از ۳۰۱ هزار نفر از اقشار مختلف برای سازماندهی در هسته‌های مردمی و دفاع همه‌جانبه از کشور ثبت‌نام کردند. وقتی دوربین‌های رسانه‌های دنیا می‌بینند که پیر و جوان و زن و مرد، فارغ از هرگونه سلیقه سیاسی و با وجود فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، تیر جنگ روانی و ترکیبی دشمن به سنگ می‌خورد و یک سپر آهنین از «امنیت پایدار مردمی» حول کشور شکل می‌گیرد.

ضرورت تشکیل «سپر دانش‌آموزی» در برابر جنگ شناختی دشمن

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود، ذهن و قلب نوجوانان و جوانان را کانون اصلی تهاجم دشمن در جنگ شناختی و نرم‌افزاری دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با تحریف تاریخ، جای جلاد و شهید را عوض کند و چهره واقعی و درنده‌خوی استکبار را در پس زرق‌وبرق رسانه‌ای پنهان سازد؛ بنابراین راهکار بنیادین ما حرکت هوشمندانه در مسیر «جهاد تبیین» به عنوان استمرار مستقیم راه شهدای ۱۳ آبان است.

وی برای تبیین آرمان‌های ۱۳ آبان برای نسل جوان و دانش‌آموز امروز، سه رویکرد اساسی را برشمرد و اظهار داشت: نخستین رویکرد، «تبیین مبتنی بر شواهد عینی و معاصر» است؛ چراکه برای نسل فهیم، پرسشگر و حقیقت‌جوی امروز نباید صرفاً به بازگویی تاریخ اکتفا کرد، بلکه باید پیوند تاریخی جنایات گذشته آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا کشتار دانش‌آموزان در سال ۵۷ را با جنایات وحشیانه امروز آنها در جنگ تحمیلی اخیر علیه مردم ایران، به شهادت رساندن کودکان و دانش‌آموزان مظلوم همچون کودکان میناب و حمایت بی‌چون‌وچرا از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی نشان داد.

امروز ماهیت استکبار برای جوان ایرانی یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه حقیقتی است که با چشم خود دیده است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران، «بهره‌گیری از زبان هنر و فناوری‌های نوین» را دومین رویکرد عنوان کرد و افزود: ما نیازمند تولید محتوای فاخر و روایتگری خلاقانه هستیم و همان‌گونه که در برنامه‌ریزی‌های سومین کنگره ملی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران نیز تأکید کرده‌ایم، استفاده از ظرفیت‌های هنری، رسانه‌ای و قالب‌های نوین ارتباطی برای انتقال فرهنگ ایثار و استکبارستیزی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی سومین رویکرد را «میدان‌داری به خود جوانان» دانست و تأکید کرد: بهترین راویان برای نسل جوان، خودِ جوانان و نوجوانان بصیر هستند و تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و ایجاد «سپر دانش‌آموزی در برابر جنگ شناختی» با تکیه بر سه عنصر «علم، تقوا و بصیرت»، آرمان‌های ۱۳ آبان را در دل نسل جدید نهادینه و ماندگار می‌سازد.

گره‌گشایی از معیشت مردم؛ مؤثرترین پاسخ به جنگ ترکیبی

سردار موحد در پایان با بیان اینکه حضور در میان مردم بصیر، ولایتمدار و زمان‌شناس بزرگ‌ترین منبع تغذیه روحی و تجدید قوا برای خادمان ملت در سپاه پاسداران است، تصریح کرد: دیدن استقامت و وفاداری ولی‌نعمتان انقلاب در صحنه‌هایی همچون ۱۳ آبان، روحیه «خودباوری و ما می‌توانیم» را در وجود تک‌تک رزمندگان و فرماندهان دوچندان می‌کند و احساس مسئولیت اجتماعی و سازمانی ما را بسیار سنگین‌تر می‌سازد.

وی افزود: ما بر این باوریم که پاسخ به این همه بصیرت و وفاداری مردم، تنها در تأمین امنیت سخت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه «خدمت بی‌منت، گره‌گشایی از کار مردم و تقویت معیشت پایدار» عیار واقعی کار جهادی و مؤثرترین پاسخ به جنگ ترکیبی دشمن است. همان‌طور که در میدان رزم نظامی سینه سپر کرده‌ایم، در میدان جنگ اقتصادی و سازندگی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، بسیج مهندسین و کارگری، مانع‌زدایی از ده‌ها واحد صنعتی و بهره‌برداری از هزاران پروژه عمرانی و خدماتی را در سطح استان با قدرت دنبال کرده‌ایم؛ چراکه حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان به همه ما مسئولان یادآوری می‌کند که در برابر خون شهدا و عظمت این ملت، لحظه‌ای غفلت و خستگی جایز نیست.