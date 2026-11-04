به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان در خصوص وقوع ۲ پدیده جوی از روز جمعه ۱۵ آبان اعلام کرد: از جمعه ۱۵ آبان تا اوایل هفته پیش رو در مناطق مختلف استان فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی روز جمعه ۱۵ آبان به صورت رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ، مناطق غرب و جنوب استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه و دهق در بر می‌گیرد.

بر این اساس با اشاره به احتمال بارش برف در ارتفاعات مناطق سردسیر استان فعالیت سامانه بارشی درروز شنبه در سراسر مناطق استان فراگیر خواهد شد و بارش‌ها به ویژه در آران و بیدگل، شهر اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خمینی شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، سمیرم، شهرضا، عسگران، فریدونشهر، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، نیک آباد، هرند و ورزنه پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی، فعالیت این سامانه روز یکشنبه ۱۷ آبان، نیمه جنوبی استان به ویژه چادگان، شهرضا، فریدونشهر، سمیرم، لنجان، کبوتر آباد، مبارکه، جنوب اصفهان و ارتفاعات نایین را فرا خواهد گرفت.

هواشناسی در خصوص وقوع مخاطرات جوی از جمله جاری شدن سیلاب، روان آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی هشدار داد: از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیر ضرور و فعالیت‌های طبیعت‌گردی بپرهیزند.

هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و باز گشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی تاکید کرده است.

هواشناسی اصفهان در هشدار سطح نارنجی خود نسبت به فعالیت سامانه ناپایدار به صورت وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای روز یکشنبه ۱۷ آبان اعلام کرده است: این پدیده به ویژه مناطق شرقی استان از جمله اردستان، انارک، چوپانان، کوهپایه، مهاباد، نایین، نیک آباد، هرند، ورزنه، خور و بیابانک و نطنز را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی نسبت به وقوع مخاطراتی مانند اختلال در تردد جاده‌ای و آسیب به زیر ساخت‌های شهری و روستایی بر اثر توفان و تندباد هشدار داده و تاکید کرده است که تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید و احتیاط در عبور و مرور مورد توجه باشد.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.