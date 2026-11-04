سه قطعنامه پیشنهادی پاکستان در حوزه خلع سلاح، کنترل تسلیحات متعارف و تضمین‌های امنیتی برای کشور‌های فاقد سلاح هسته‌ای با اکثریت آرا در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: کمیته اول هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، سه قطعنامه پیشنهادی این کشور را در زمینه خلع سلاح و امنیت بین‌المللی تصویب کرده است.

دو قطعنامه دیگر پیشنهادی پاکستان نیز تصویب شد؛ یکی با هدف افزایش اعتماد و همکاری میان کشورهای هر منطقه و دیگری با هدف کنترل و محدود کردن گسترش سلاح های متعارف در مناطق مختلف جهان. قطعنامه دوم با ۱۸۰ رأی موافق به تصویب رسید و قطعنامه نخست بدون رأی گیری و با توافق اعضا پذیرفته شد.

قطعنامه سوم با موضوع ایجاد سازوکارهای موثر بین‌المللی برای تضمین حمایت از کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای در برابر استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نیز پیش‌تر با ۱۲۲ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب شده بود.

وزارت امور خارجه پاکستان این مصوبات را نشانه حمایت جامعه جهانی از تلاش های اسلام آباد برای تقویت اقدامات اعتمادساز، کنترل تسلیحات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای دانست.

پاکستان طی دهه‌های گذشته در سازمان ملل متحد، موضوعاتی همچون کنترل تسلیحات متعارف، خلع سلاح منطقه‌ای و تقویت اعتماد میان کشورها را دنبال کرده است.

این قطعنامه‌ها با هدف کاهش تهدیدها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و کمک به حفظ صلح و ثبات در سطوح منطقه‌ای و جهانی ارائه شده‌اند.