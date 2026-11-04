رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا : رئیس جمهور آمریکا در نتیجه سیاست‌های خود در قبال ایران ، با مشکلات و ناکامی‌های جدی به ویژه در انتخابات اخیر روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام علی سعیدی در اجتماع راهپیمایان ۱۳ آبان در سمنان، به شکست انتخاباتی ۲ رییس‌جمهور آمریکا به خاطر سیاست‌هایشان در قبال ایران اشاره کرد و پیامد‌ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ شکست سیاسی کارتر، رییس‌جمهور وقت آمریکا بود و امروز نیز ترامپ آمریکا در نتیجه سیاست‌های خود در قبال ایران ، با مشکلات و ناکامی‌های جدی به ویژه در انتخابات اخیر روبه‌رو شده است.

وی با بیان اینکه حضور و ایستادگی مردم در صحنه از مهم‌ترین عوامل حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی است با اشاره به چالش‌های داخلی آمریکا گفت: اختلاف میان جریان سیاسی و نظامی دولت ترامپ، فشار‌های اقتصادی و تورم، کاهش ذخایر تسلیحاتی راهبردی و نبود همراهی کشور‌های منطقه با سیاست‌های واشنگتن، از جمله مشکلات آمریکا در مواجهه با ایران است.

وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت سوخت بر زندگی روزمره مردم آمریکا افزود: فشار‌های اقتصادی می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد و بر موقعیت سیاسی دولت این کشور اثر بگذارد.

حجت‌الاسلام سعیدی همچنین با اشاره به تأثیر تحولات تنگه هرمز بر اقتصاد اروپا و نگرانی کشور‌های اروپایی افزود: شرایط منطقه و جهان به‌گونه‌ای است که هرگونه درگیری تازه می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای کشور‌های مختلف داشته باشد.

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین تسلیحات نظامی آمریکا در مقایسه با تجهیزات دفاعی ایران گفت: یکی از ویژگی‌های جنگ رمضان، استفاده از تسلیحات ارزان‌قیمت برای مقابله با تجهیزات گران‌قیمت طرف مقابل بود؛ به‌گونه‌ای که پهپاد‌های ایران با هزینه‌ای چندهزار دلاری در برابر سامانه‌های دفاعی چندمیلیون دلاری قرار گرفتند.

وی با اشاره به نگرانی کشور‌های منطقه از گسترش درگیری نظامی گفت: کشور‌های منطقه نسبت به پیامد‌های حمله مجدد آمریکا به ایران نگران هستند و پیام‌هایی برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی ارسال می‌کنند.

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: آمریکا در آخرین تلاش‌های خود برای مقابله با جمهوری اسلامی، شدیدترین برنامه‌ها را در یک سال و نیم گذشته علیه ایران دنبال کرد که از جنگ ۱۲ روزه و اقدامات آشوب‌طلبانه داخلی تا مداخله مستقیم نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را دربرگرفت.

حجت‌الاسلام سعیدی اهداف این اقدامات را تضعیف و نابودی انقلاب اسلامی، تجزیه ایران، محدودسازی توانمندی هسته‌ای و از بین بردن قدرت دفاعی و موشکی کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی افزود: توانمندی هسته‌ای و غنی‌سازی ۶۰ درصدی، برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، قدرت دفاعی، نفوذ منطقه‌ای و حمایت از جبهه مقاومت از جمله ظرفیت‌هایی است که ایران را به قدرتی اثرگذار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کرده است.

وی قدرت رهبری و انسجام ملی را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار کشور برشمرد و گفت: وجود ملت متحد و منسجم تحت رهبری انقلاب اسلامی و همچنین ظرفیت همکاری‌های راهبردی با روسیه و چین، از جمله عواملی است که برای جبهه مقابل اهمیت و حساسیت دارد.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به آنچه شکست محاسبات آمریکا در مواجهه مستقیم با ایران خواند، گفت: برای نخستین بار آمریکا به‌طور مستقیم وارد جنگ با ایران شد و در این رویارویی، توان دفاعی جمهوری اسلامی و ظرفیت پاسخگویی نیرو‌های مسلح کشور به نمایش درآمد.

وی مدعی شد: ایران در جریان این تحولات ۲۸۸ حمله به پایگاه‌های آمریکا در هشت کشور منطقه و ۱۵ پایگاه انجام داد و با تسلط بر تنگه هرمز، آثار و پیامد‌های محدودیت‌های راهبردی را به جهان نشان داد.

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، ناتوانی ناو‌های آمریکایی در نزدیک شدن به ایران، شکسته شدن تصور شکست‌ناپذیری آمریکا و رژیم صهیونیستی و نقش‌آفرینی تنگه‌های راهبردی هرمز و باب‌المندب را از دیگر تحولات مهم این دوره برشمرد.

وی همچنین حضور مستمر مردم در شهر‌ها و روستا‌های کشور برای حمایت از انقلاب و ارزش‌های اسلامی را از ویژگی‌های مهم شرایط کنونی دانست.

وی با اشاره به موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی، خواستار تعیین تکلیف مواضع امارات در این زمینه شد و گفت: مسئولان دولت و نمایندگان مجلس باید درباره تکرار ادعا‌های امارات در نشست‌های مختلف موضع روشنی داشته باشند.

وی همچنین با طرح موضوع عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) گفت: باید بررسی شود که ادامه عضویت ایران در این پیمان چه منافعی دارد و آیا ماندن در آن به سود کشور است یا خروج از آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

رییس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به تداوم فشار‌های نظامی و اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: قدرت دفاعی، ظرفیت‌های راهبردی و انسجام ملی، مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات بین‌المللی افزود: ملت ایران بیش از ۶ دهه مبارزه با استکبار جهانی را پشت سر گذاشته و امروز می‌توان با افتخار از به ثمر نشستن این مبارزه و ایستادگی در برابر آمریکا سخن گفت.