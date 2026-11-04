به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم دارالمومنین استان همدان در این مراسم با سر دادن شعار‌های حماسی، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرده و بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید کردند.

حضور گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در صفوف نخست این راهپیمایی، تجلی پیوند نسل جدید با آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ جوانان برای پاسداری از استقلال و حاکمیت ملی کشور بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید میثاق با شهیدان و اعلام همبستگی با محور مقاومت و ملت‌های مظلوم جهان بیان کردند