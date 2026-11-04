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مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم دارالمومنین استان همدان در این مراسم با سر دادن شعارهای حماسی، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرده و بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از ملتهای مظلوم تأکید کردند.
حضور گسترده دانشآموزان و دانشجویان در صفوف نخست این راهپیمایی، تجلی پیوند نسل جدید با آرمانهای انقلاب اسلامی و عزم راسخ جوانان برای پاسداری از استقلال و حاکمیت ملی کشور بود.
شرکتکنندگان در این تجمع، راهپیمایی ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید میثاق با شهیدان و اعلام همبستگی با محور مقاومت و ملتهای مظلوم جهان بیان کردند