معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: این شکست، نتیجه مقاومت ملت ایران در مقابل زیاده خواهی‌های ترامپ و حزب طرفدارش بود که عزت و سربلندی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در مراسم ۱۳ آبان در شهرکرد ناکارآمدی دشمن درعرصه نظامی را چرخش راهبرد‌های او به سمت جنگ شناختی دانست وگفت: قطعا پس از این شکست دشمن به جنگ شناختی خواهد رفت که مهمتر از جنگ نظامی است واین هوشیاری و بصیرت مردم ومسولان را می‌طلبد.

حجت‌الاسلام موسوی وحدت بین سه قوه را نقطه قوت نظام دانست وگفت: برای خدمت بیشتر به این ملت مبعوث، این وحدت مهمترین ابزار برای ناامیدی دشمن است.