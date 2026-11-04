رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به حضور سالانه حدود ۲۰ میلیون زائر در این شهر، کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از جرائم و ساماندهی وضعیت اطراف اماکن مقدس را از اهداف اصلی طرح حریم کرامت دانست و بر ضرورت مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در سومین نشست طرح حریم کرامت که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به جایگاه زیارتی و بین‌المللی قم گفت: سالانه حدود ۲۰ میلیون زائر به این شهر سفر می‌کنند و در کنار جمعیت یک‌ونیم میلیون نفری ساکن قم، این حجم از حضور زائران ضرورت توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و سیمای شهری را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به جایگاه قم به‌عنوان پایتخت مذهبی و مهدوی جهان تشیع، وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و حوزه‌های علمیه را از ظرفیت‌های مهم این شهر برشمرد و افزود: شایسته نیست زائرانی که با هدف زیارت به قم سفر می‌کنند، با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مواجه شوند.

رئیس‌کل دادگستری قم با بیان اینکه طرح حریم کرامت با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی وضعیت پیرامون اماکن مقدس دنبال می‌شود، تصریح کرد: این طرح زمینه هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضائی را فراهم می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات مؤثرتری برای ارتقای چهره شهر مقدس قم انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی همچنین از کاهش قابل توجه جرائم خشن و مهم در استان خبر داد و گفت: جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، در قم روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های خانوادگی در استان نیز اظهار کرد: قم از نظر میزان تشکیل پرونده‌های طلاق در شمار استان‌های دارای کمترین آمار قرار دارد و در زمینه طلاق توافقی نیز آخرین استان کشور است.

رئیس شورای قضائی استان قم در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرح حریم کرامت خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح باید کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم در شهر قم باشد و تحقق این هدف در کنار اقدامات دستگاه‌های مسئول، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی است.