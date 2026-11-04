به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:دربازرسی ماموران انتظامی و تعزیرات، یک دستگاه خودروی نیسان مجهز به کابین باربری حمل چوب‌های غیرمجاز تاغ توقیف شد.

حسین ایزدی افزود: در بازرسی از این خودرو و منطقه، هشت دستگاه ادوات برش غیرمجاز به همراه ۳۴۵ کیلوگرم چوب تاغ کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری چهار متهم در این خصوص ادامه داد:متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی کوهپایه معرفی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بر تداوم گشت‌های مشترک و برخورد بدون اغماض با سودجویان منابع طبیعی و تاغزار‌های استان تأکید کرد.