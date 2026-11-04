همزمان با مراسم سراسری روز ملی مبارزه با استکبار، مردم و دانش‌آموزان شهرستان اسلامشهر با حضور پرشور خود در خیابان‌ها، بیعت دوباره با رهبر انقلاب و محکومیت جنایات استکبار جهانی را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان اسلامشهر در قالب راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضور گسترده در مسیر‌های تعیین‌شده، انزجار خود را از استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نمایش گذاشتند.

در این مراسم، حضور پرشور دانش‌آموزان و فرهنگیان اسلامشهر، جلوه‌ای از آگاهی، امید و آینده‌سازی نسل جوان ایران اسلامی بود که با ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی، بر تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند.

این راهپیمایی که در مرکز شهرستان با استقبال چشمگیر شهروندان همراه بود، در بخش‌های **چهاردانگه** و **احمدآباد مستوفی** نیز برگزار شد و شاهد مشارکت گسترده تمامی اقشار مردم در مسیر مبارزه با استکبار بود.

راهپیمایان با سر دادن شعار‌های حماسی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر این باور بودند که ایستادگی مردم در کنار نیرو‌های مسلح، ضامن امنیت و حاکمیت ملی کشور خواهد بود.