تناوب کشت و تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی از راهکارهای مؤثر برای حفظ حاصلخیزی خاک، صیانت از منابع آب و خاک و پایداری تولیدات کشاورزی است؛ برنامه‌ای که تحقق آن به مشارکت و انتخاب آگاهانه کشاورزان وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حفظ حاصلخیزی خاک از مزرعه و انتخاب درست محصول آغاز می‌شود. پرهیز از کشت مداوم یک محصول و اجرای تناوب زراعی، ضمن کمک به حفظ منابع پایه کشاورزی، زمینه پایداری تولید را فراهم می‌کند.

در همین راستا، از کشاورزان کردستان خواسته شده است با توسعه کشت محصولاتی همچون کاملینا، گلرنگ و گیاهان علوفه‌ای، در تنوع‌بخشی به الگوی کشت و حفاظت از منابع آب و خاک مشارکت کنند.