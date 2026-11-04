دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر مردان همزمان با روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار با یک دقیقه سکوت به احترام شهدای دانش آموز مدرسه میناب آغاز می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) همزمان با روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار با هشت دیدار در شهر‌های تهران (دو مسابقه)، مشهد، چمستان، اردکان، یزد، اسلامشهر و ارومیه پیگیری می‌شود.

این دیدار‌ها با یک دقیقه سکوت به احترام دانش آموزان شهید مدرسه طیبه میناب که نهم اسفندماه سال گذشته در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، آغاز می‌شود.