به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ متن پیام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین مبیر الظالمین

اللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِی

با چه زبان و بیان و قلم می‌توان بصیرت مردم مؤمن و آگاه ایران اسلامی و مخصوصاً خراسان جنوبی را توصیف نمود.

که همواره با حضور آگاهانه و پایمردی، شیطان_بزرگ را زمین‌گیر [کرده]و میرود که شرّ این مفسدان بین‌المللی را از سر مردم جهان کم کنند؛ و إن‌شاءالله زمینه تمدن_اسلامی و نجات جامعه_انسانی را فراهم آورند.

و الحقّ که [در این]سیزده آبان ۱۴۰۵ که متفاوت بود، با کیفیت متفاوت پیام_انقلاب را به جهان مخابره فرمودند.

ما را جز دعای خیر برای این مردم عظیم الشان و دعای فرج برای منجی عالم بشریت علیه السلام بضاعتی نیست.

✏️سید علیرضا عبادی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

۱۳آبان ۱۴۰۵