قدردانی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی امروز
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، با صدور پیامی از حضور آگاهانه مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان قدردانی کرد.
بسم الله قاصم الجبارین مبیر الظالمین
اللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ الْبَصِیرَةَ فِی دِینِی
با چه زبان و بیان و قلم میتوان بصیرت مردم مؤمن و آگاه ایران اسلامی و مخصوصاً خراسان جنوبی را توصیف نمود.
که همواره با حضور آگاهانه و پایمردی، شیطان_بزرگ را زمینگیر [کرده]و میرود که شرّ این مفسدان بینالمللی را از سر مردم جهان کم کنند؛ و إنشاءالله زمینه تمدن_اسلامی و نجات جامعه_انسانی را فراهم آورند.
و الحقّ که [در این]سیزده آبان ۱۴۰۵ که متفاوت بود، با کیفیت متفاوت پیام_انقلاب را به جهان مخابره فرمودند.
ما را جز دعای خیر برای این مردم عظیم الشان و دعای فرج برای منجی عالم بشریت علیه السلام بضاعتی نیست.
✏️سید علیرضا عبادی
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند
۱۳آبان ۱۴۰۵