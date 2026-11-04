مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: فردی که در جریان یک درگیری در محدوده فرحزاد چند شهروند را مجروح و خودرو‌هایی را تخریب کرده بود، در عملیاتی از سوی مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری متهم به شرارت و تخریب اموال عمومی

دستگیری متهم به شرارت و تخریب اموال عمومی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی اعلام وقوع نزاع و درگیری همراه با عربده‌کشی، تخریب اموال عمومی و ایجاد رعب و وحشت در محدوده فرحزاد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با انگیزه اختلاف شخصی، با استفاده از سلاح سرد وارد درگیری شده و چند شهروند را مجروح کرده است. همچنین خودرو‌هایی در جریان این حادثه تخریب شده و فرد مظنون پیش از حضور مأموران از محل گریخته بود.

بر اساس این گزارش، تیم‌های عملیاتی پایگاه یکم پلیس اطلاعات با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، محل اختفای متهم را در محدوده فرحزاد شناسایی کردند و در عملیاتی او را در باغی در همان منطقه دستگیر کردند.

پلیس اعلام کرد در جریان دستگیری، چند قبضه سلاح سرد و مقداری مواد توهم‌زا از متهم کشف شده است. فرد بازداشت‌شده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.