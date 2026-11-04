اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال و بازی تیم‌های اصفهانی مشخص شد،بازی سپاهان در خانه و ذوب آهن خارج از خانه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال مشخص شد و حسن اکرمی برای ذوب‌آهن و ایمان کهیش برای سپاهان قضاوت خواهند داشت.

براین اساس تیم سپاهان روز جمعه ۱۵ آبان ماه میزبان ملوان بندرانزلی است که ایمان کهیش به همراه محمدعلی پورمتقی، فرزاد ایمانی نژاد و علی سام داوران این دیدار هستند، محمدرضا تارخ و محمدعلی صلاحی داوران VAR خواهند بود، علی‌اصغر مؤمنی نیز ناظر داوری است.

تیم ذوب‌آهن نیز روز شنبه ۱۶ آبان ماه مهمان نساجی مازندران است که حسن اکرمی داور این بازی است و حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان وی را در این امر همراهی می‌کنند؛ امیر عرب‌براقی و آبان نصیری داوران VAR هستند و داود رفعتی ناظر داوری است.