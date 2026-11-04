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قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله ۱۳ آبان در هشت بند منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، متن قطعنامه پایانی مراسم راهپیمایی سراسری یوم الله ۱۳ آبان به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم» وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن کُنتُم مُّؤۡمِنِینَ. سست نشوید و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید_ آلعمران ۱۳۹
یومالله سیزدهم آبان، نماد بصیرت تاریخی، تجلی اراده استوار ملت ایران در مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی است که در حافظه تاریخی ملت ایران با مبارزه علیه زیادهخواهی، تحقیر، مداخله و تجاوز قدرتهای سلطهگر پیوند خورده و به پرچمی برافراشته در مسیر عزت، استقلال و آزادی ملتهای مستضعف و آزاده جهان تبدیل شده است. امسال، این یومالله با شعار «میثاق با شهیدان- نبرد با استکبار» در شرایطی رقم میخورد که ملت مبعوث ایران، در پی تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از ۲۴۰ شب، با حضور آگاهانه، حماسی و شگفت انگیز خویش در میادین و خیابانهای سراسر کشور، جلوههایی ماندگار از ایمان، اقتدار، همبستگی ملی و اراده شکستناپذیر خود را به نمایش گذاشته و بار دیگر ثابت کردند ایران، در پرتو انسجام و وحدت ملی، قدرت دفاعی و اتکاء به آرمانهای الهی و انقلابی و تبعیت از ولایت فقیه، هرگز تسلیم هیچ قدرت متجاوز و زیادهخواهی نخواهد شد:
ما شرکتکنندگان در مراسم باشکوه یومالله ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ و تجدید پیمان با آرمانهای بلند رهبر کبیر انقلاباسلامی، امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و زعیم شهید امت، امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، مواضع خود را با فریادهای کوبنده: «الله اکبر- خامنهای رهبر» و «مرگ بر آمریکا- مرگ بر اسرائیل» اعلام میداریم:
۱- ما ملت بزرگ ایران اسلامی، تجاوز آشکار و جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به سرزمین، حاکمیت و ملت ایران را قاطعانه محکوم نموده و با ایستادگی بر حق مشروع و قانونی ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی خویش و ضرورت «خونخواهی» قائد مجاهد شهید (قدس سره)، ۱۶۸ شهید دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر شهدای دانشآموز، دانشجو و سایر اقشار مردمی اعلام میداریم که هیچ تجاوز و تهدیدی قادر نخواهد بود اراده پولادین ملت را درهم بشکند، و بر تداوم راه شهدای پرافتخار، تا تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تأکید نموده و «بهروزرسانی بانک اهداف» بهگونهای که انواع داراییهای مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی-صهیونی در تیررس نیروهای مسلح قرار گیرد را ضرورتی راهبردی میدانیم.
۲_ما مردم ولایتمدار ایران با تجدید عهد و بیعت با رهبر رشید امت، حضرت آیتالله امام سیّد مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، بر پیروی از مکتب امامین انقلاب و تبعیت از ولایت فقیه تأکید و اعلام میداریم که ملت ایران با الهام از سیره و اندیشه رهبران الهی خود، در مسیر عزت، استقلال، پیشرفت و مقاومت، استوار و متحد باقی خواهد ماند و در پاسداری از میراث گرانسنگ انقلاب اسلامی، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و تعمیق «دفاع بومی»، همراه با حمایت ملی از نیروهای مسلح بهعنوان رکن بازدارندگی در برابر بیگانگان ایرانستیز و مزدوران داخلی را از ضروریات استمرار این مسیر میداند.
۳- ما ملت ایران، با تجلیل از مجاهدتهای خالصانه، فداکاریها و جانفشانیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش مقتدر، سپاه و بسیج قهرمان، فراجای جان برکف و تمامی نیروهای مدافع امنیت، بر نقش تاریخی و تعیینکننده آنان در صیانت از استقلال، ایجاد «بازدارندگی حداکثری» و مقابله قاطع با تهدیدات دشمنان از طریق «آمادگی رزمی هوشمندانه» تأکید نموده و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار داریم با بازتعریف معماری نظامی و رشد توانمندیهای روزآمد دفاعی- امنیتی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیروهای مسلح، تحقق پاسخ فوری، اثرگذار و «بدون محدودیت جغرافیایی» به هر سطح و نوع تهدید را خواستاریم.
۴- ما مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بر ضرورت تبیین مواضع اصولی کشور در عرصه مناسبات بینالمللی، تثبیت اقتدار ایران، تقویت همگرایی ملتهای مستقل و مقابله با سیاستهای یکجانبهگرایانه و سلطهطلبانه قدرتهای استکباری تأکید نموده و در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب، همافزایی راهبردی میان میدان و دیپلماسی، انسجام در تصمیمگیری و اقدام و هماهنگی قوای سهگانه در دفاع از مصالح عالیه کشور را از مؤلفههای بنیادین قدرت ملی دانسته و وحدت و همبستگی در سطوح مختلف حاکمیت را سرمایهای بیبدیل برای عبور مقتدرانه از شرایط خطیر کنونی میدانیم.
۵_ما ملت استکبارستیز، با تأکید بر حق مسلم و غیرقابلانکار جمهوری اسلامی ایران با اعلام حمایت قاطع از اقتدار و دستاوردهای هستهای دانشمندان و فرزندان این مرز و بوم، بر ضرورت تأمین، تضمین و تثبیت حقوق هستهای ملت ایران و حفظ و ارتقای همه ظرفیتهای هستهای اعم از فنی و راهبردی، از مسئولان عالیرتبه نظام و مراجع ذیصلاح انتظار داریم با بازنگری قاطع در منافع و الزامات استمرار عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، در برابر بدعهدیها، تبعیضها و تهدیدهای مستمر قدرتهای سلطهگر، خروج عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران از این پیمان را بهعنوان مطالبه جدی ملت ایران در دستور کار قرار داده و تصمیم مقتضی را با هدف صیانت از امنیت ملی، استقلال و اقتدار هستهای کشور اتخاذ نمایند.
۶- ما شرکتکنندگان در این راهپیمایی باشکوه، با تأکید بر ضرورت صیانت از امید، نشاط اجتماعی، خودباوری ملی و اعتماد به ظرفیتهای بیبدیل ملت ایران، موفقیتها و افتخارآفرینیهای فرزندان شایسته این سرزمین در عرصههای گوناگون علمی، فرهنگی، فناوری و بهویژه رقابتهای ورزشی بینالمللی را ارج نهاده و از مقامآوران، قهرمانان و مدالآوران ایرانی که با اهتزاز پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، جلوهای از عزت، توانمندی و سربلندی ملت را به نمایش گذاشتهاند، صمیمانه تقدیر و تجلیل مینماییم و اعلام میداریم این دستاوردهای ارزشمند نماد اراده، استعداد، تلاش و خودباوری نسل جوان این مرز و بوم است و معتقدیم ملت ایران، با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و توانمند خویش، از ظرفیت لازم برای فتح قلههای پیشرفت و افتخار برخوردار است.
۷_ما مردم قدرشناس ایران، ضمن حمایت همه جانبه و پشتیبانی از همه خدمت گزاران کشور اسلامی در قوای سهگانه و سازمانها و نهادها، از خدمات صادقانه مسؤلان در اقصی نقاط کشور و همینطور تلاش تحسین برانگیز صنعتگران، کشاورزان، کارگران و خدمت رسانان در عرصههای مختلف تشکر نموده و بر رفع مشکلات اقتصادی معیشتی مردم تأکید و همکاری و همراهی امت برخاسته و آگاه ایران را، با برنامههای دولت محترم در جهت حل معضلات و محدودیتها، بویژه برای مدیریت بهینه مصرف انرژی اعلام مینماییم.
۸_ما مردم آزاده ایران سرافراز، ضمن اعلام حمایت از جبهه پرافتخار مقاومت و تمامی ملتها و مبارزان آزادیخواه و ضد استکباری در سراسر جهان، بهویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه، ملت سرافراز لبنان، شیرمردان یمنی و نیروهای مقاومت عراق، جنایات استکبار جهانی و سیاستهای سلطهگرانه آنان را قاطعانه محکوم نموده و ایستادگی در برابر اشغالگری، تجاوز و تحمیل اراده قدرتهای استکباری را جلوهای از بیداری جهانی و اراده ملتها برای دستیابی به آزادی، عدالت و حاکمیت مستقل دانسته و «وحدت ساحات» را بهعنوان متغیر تعیینکننده با تأثیر راهبردی در شکلدهی نظم جدید سیاسی و امنیتی غرب آسیا و زمینهسازی برای تمدن نوین اسلامی، ضرورتی حیاتی میدانیم.