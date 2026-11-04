به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به آغاز روز‌های سرد سال و شروع بیماری‌های تنفسی و کاهش مراجعات مردم گفت: ضروری است، اهداکنندگان همراه با کارت ملی خود خون با مراجعه به مراکز اهدای خون به حفظ ذخایر استراتژیک خون کمک کنند.

کیان دهراب‌پور از مردم ایثارگر استان اصفهان خواست: از هر گروه خونی در صورت داشتن شرایط خون‌دهی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مرکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۷ و بقیه مراکز اهدای خون استان از ساعت ۸ تا ۱۲ آماده استقبال از اهداکنندگان خون است.