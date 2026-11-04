به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ متن بیانیه باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

مردم شریف استان یزد، هواداران وفادار شهداب و خانواده بزرگ والیبال ایران

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد در طول یک دهه فعالیت خود، توسعه و گسترش رشته جذاب و پرطرفدار والیبال، پرورش استعداد‌های جوان، ارتقای سطح حرفه‌ای باشگاه‌داری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی را از مهم‌ترین اهداف خود دانسته است. به لطف خداوند متعال و با حمایت مردم شریف و فهیم استان یزد و همراهی هواداران ارزشمندمان در سراسر ایران، شهداب توانسته افتخاراتی کم‌نظیر در عرصه‌های ملی، آسیایی و بین‌المللی رقم بزند و نام استان یزد را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی والیبال کشور مطرح کند.

افتخارات شهداب صرفاً به جام‌ها و عناوین قهرمانی محدود نبوده است. این باشگاه با سرمایه‌گذاری در رده‌های پایه، تأسیس آکادمی‌ها و مدارس تخصصی والیبال، پرورش ده‌ها بازیکن برای تیم‌های ملی، پیگیری موضوع حق رشد بازیکنان، ترویج قرارداد‌های بلندمدت و ایجاد ساختار‌های حرفه‌ای در حوزه مدیریت، روابط عمومی و رسانه، تلاش کرده الگویی نوین از باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران ارائه دهد.

همچنین جذب بیش از ده بازیکن شاخص بین‌المللی و ایجاد روابط حرفه‌ای و محترمانه با آنان، انعقاد قرارداد‌های خواهرخواندگی و همکاری با باشگاه‌های بزرگ و مطرح جهان، حضور در تورنمنت‌های دوستانه و رسمی بین‌المللی و گسترش تعاملات ورزشی فرامرزی، بخشی از اقدامات شهداب در راستای توسعه دیپلماسی ورزشی و حفظ و ارتقای اعتبار والیبال ایران در عرصه جهانی بوده است؛ اعتباری که متعلق به تمام خانواده والیبال کشور است.

اما امروز، پس از یک دهه تلاش، سرمایه‌گذاری و افتخارآفرینی، ناچاریم با اندوه فراوان واقعیت‌هایی تلخ را با مردم و هواداران خود در میان بگذاریم.

از ابتدای سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با آغاز دوره جدید مدیریت فدراسیون والیبال، مجموعه‌ای از تصمیمات و اتفاقات بحث‌برانگیز، نگرانی‌های جدی درباره شیوه مدیریت، رعایت مقررات، عدالت در تصمیم‌گیری و نحوه برخورد با باشگاه‌های حرفه‌ای ایجاد کرده است. از نگاه شهداب، برخی تصمیمات این دوره به تضعیف اعتماد باشگاه‌ها، افزایش بی‌نظمی و تحمیل خسارت‌های سنگین به مجموعه‌هایی انجامیده که سال‌ها برای اعتلای ورزش کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

۱. اتفاقات فینال لیگ برتر فصل ۰۴-۱۴۰۳

در دیدار نهایی لیگ برتر فصل ۰۴-۱۴۰۳ که در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، تیم شهداب پس از پیروزی مقتدرانه در مسابقه نخست، در دیدار دوم نیز در موقعیت برتری قرار داشت؛ اما در یکی از حساس‌ترین امتیازات مسابقه، علی‌رغم وجود سیستم ویدیوچک، تصمیمی داوری اتخاذ شد که به اعتقاد باشگاه و بسیاری از کارشناسان والیبال، حق شهداب را تضییع کرد. با وجود اهمیت سرنوشت‌ساز این تصمیم، موضوع در نهایت به عذرخواهی محدود شد.

باشگاه شهداب در آن مقطع، با وجود امکان پیگیری از مراجع بالاتر، بنا به درخواست رئیس فدراسیون والیبال و به احترام جایگاه این رشته، از ادامه اعتراض صرف‌نظر کرد و با پذیرش اینکه اشتباهات داوری نیز بخشی از ورزش است، منافع عمومی والیبال را بر منافع کوتاه‌مدت خود ترجیح داد.

۲. معرفی نماینده ایران در باشگاه‌های آسیا و تناقض در اجرای عدالت

در فصل ۱۴۰۴ لیگ برتر والیبال، مسابقات به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور متوقف شد؛ در حالی که پنج هفته تا پایان رقابت‌ها باقی مانده بود و شهداب تنها دو امتیاز با تیم صدرنشین فاصله داشت. شهداب که تا دو هفته پیش از توقف مسابقات صدرنشین بود، همچنان یک دیدار رودررو با تیم سیرجان پیش رو داشت و از شانس جدی قهرمانی برخوردار بود.

با این وجود، بدون اطلاع قبلی به باشگاه شهداب و بدون ارائه مصوبه‌ای از سوی هیئت‌رئیسه، تیم سیرجان به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیا معرفی شد. پرسش ما پابرجاست: چگونه در فصلی نیمه‌تمام، حق رقابت برای تعیین نماینده آسیا از تیمی گرفته می‌شود که همچنان شانس جدی قهرمانی دارد؟ در رشته‌های دیگری همچون فوتبال، بسکتبال و هندبال برای رقابت‌های نیمه‌تمام راهکار‌هایی در نظر گرفته شد، اما شهداب حتی از فرصت برگزاری مسابقه مستقیم نیز محروم ماند.

آنچه بر ابهامات این تصمیم می‌افزاید، دوگانگی در رویکرد فدراسیون به مفهوم عدالت ورزشی است. در فصل جاری، یعنی لیگ برتر ۱۴۰۵، فدراسیون با این استدلال که پلی‌آف لیگ دسته اول در فصل گذشته برگزار نشده و نباید حقوق تیم‌ها تضییع شود، چهار تیم از دسته اول را به لیگ برتر اضافه کرد. بنا بر اعتراضات مطرح‌شده، برخی از این تیم‌ها پشتوانه مالی و تشکیلاتی کافی نداشتند و اعضایی از هیئت‌رئیسه سازمان لیگ و فدراسیون نیز درباره پیامد‌های این تصمیم هشدار داده بودند.

با این حال، لیگ برتر با استناد به رعایت عدالت به شانزده تیم افزایش یافت؛ تصمیمی که به اعتقاد شهداب در کاهش کیفیت فنی، بی‌نظمی برنامه مسابقات و لغو مکرر برخی دیدار‌ها اثرگذار بوده است. چگونه برای تیم‌های دسته اول، برگزار نشدن مسابقات ضرورت حفظ حقوق آنان را ایجاد می‌کند، اما همین اصل درباره شهداب، که در کورس قهرمانی بود و دیدار مستقیم با رقیب داشت، رعایت نمی‌شود؟ آیا عدالت ورزشی اصلی ثابت و مبتنی بر قانون است یا بسته به شرایط، متفاوت تفسیر می‌شود؟

با این حال، شهداب بار دیگر بنا به درخواست رئیس فدراسیون والیبال و با درک شرایط خاص کشور، از ادامه اعتراض خودداری کرد؛ هرچند این سکوت هرگز به معنای پذیرش درستی تصمیم یا چشم‌پوشی از حقوق قانونی باشگاه نبود.

۳. پرونده یونس قلیچ‌نیازی و تصمیمات کمیته انضباطی

در پی مسائل انضباطی فصل گذشته، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، آقای یونس قلیچ‌نیازی را به یک سال محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی و پرداخت سه میلیارد و ششصد میلیون تومان در حق باشگاه شهداب محکوم کرد. با وجود خسارت‌های مالی و معنوی واردشده، رئیس فدراسیون بار‌ها از شهداب خواست با بخشش این بازیکن و فراهم کردن زمینه بازگشت او موافقت کند. این درخواست با همراهی جمعی از بزرگان و پیشکسوتان والیبال مطرح شد و باشگاه، به احترام آینده یک ورزشکار جوان و منافع والیبال، آن را پذیرفت.

این تصمیم در شرایطی گرفته شد که شهداب پیش‌تر برای فصل ۱۴۰۵ با آقای داوودی اوکلو، کاپیتان تیم ملی اوگاندا و بازیکنی مطرح، به توافق رسیده بود؛ اما برای بازگشت قلیچ‌نیازی ناچار به تغییر برنامه فنی و قراردادی خود شد و با تحمل هزینه‌ها و دشواری‌های حقوقی، زمینه حضور او در تمرینات را فراهم کرد. قرارداد وی ثبت و تأیید شد و بازیکن حدود دو ماه با تیم تمرین کرد.

حدود یک ماه مانده به آغاز مسابقات، در تاریخ ۲۹ شهریور، موضوع شکایت باشگاه پیکان تهران مطرح شد. بنا بر برداشت واحد حقوقی باشگاه شهداب از مقررات، تا زمان تعیین تکلیف وضعیت انضباطی و قراردادی بازیکن در سامانه رسمی، امکان مذاکره و انعقاد قرارداد معتبر با باشگاه دیگر وجود نداشت؛ موضوعی که نیازمند رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه بود.

باشگاه شهداب در تاریخ اول مهرماه، به دلیل عدم امکان حضور مدیرعامل و تیم حقوقی در جلسه، لایحه دفاعیه چهارصفحه‌ای خود را از طریق سامانه اتوماسیون و دبیرخانه رسمی فدراسیون ارسال و ثبت کرد. با این وجود، در متن رأی صادرشده عنوان شد که شهداب لایحه دفاعیه ارائه نکرده است؛ در حالی که ثبت رسمی لایحه و دریافت آن، به گفته نمایندگان حاضر، در جریان رسیدگی بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

پرسش روشن ما این است: چگونه ممکن است لایحه دفاعیه یک باشگاه به‌صورت رسمی ثبت شده باشد، اما در رأی صادره عدم ارائه همان لایحه مطرح شود؟ آیا چنین تناقضی با اصول رسیدگی منصفانه و حق دفاع باشگاه‌ها سازگار است؟ شهداب مستندات مربوط را در اختیار دارد و آماده ارائه آن به مراجع قانونی و نظارتی ذی‌صلاح است.

۴. پرونده امیر کرمی و مسابقه شهداب یزد مقابل مس سونگون

پس از اتفاقات پرونده آقای یونس قلیچ‌نیازی و خسارت‌های واردشده، رئیس فدراسیون از باشگاه شهداب خواست برای منافع والیبال کشور تا نیم‌فصل صبوری کند. در همین چارچوب، آقای امیر کرمی شخصاً از سوی رئیس فدراسیون برای پیوستن به شهداب معرفی شد. طبق اظهارات، رئیس فدراسیون صراحتاً اعلام کرده بود که این بازیکن آزاد است و قرارداد معتبر و لازم‌الاجرایی با هیچ باشگاهی از جمله باشگاه قزوین ندارد.

با این حال، موضوع در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شهداب و در تماس با رئیس هیئت والیبال استان قزوین، که هم‌زمان مدیریت باشگاه قزوین را نیز بر عهده دارد، مطرح شد؛ وضعیتی که از نظر شهداب درباره استقلال هیئت‌های استانی و احتمال تعارض منافع نیازمند بررسی است. در همان مذاکرات، از شهداب درخواست شد برای کمک به تیم قزوین، پنج یا شش بازیکن نوجوان و جوان خود را معرفی کند. شهداب نیز با حسن نیت، تعدادی از بازیکنان تیم جوانان خود را که فصل گذشته بدون شکست قهرمان ایران شده بودند، برای حضور در تیم قزوین معرفی کرد؛ هرچند در نهایت این همکاری به جذب آنان منجر نشد. این اقدام به‌هیچ‌وجه به معنای پذیرش اعتبار قرارداد قبلی امیر کرمی با باشگاه قزوین نبود.

آقای کرمی در مردادماه قراردادی با باشگاه مقدم قزوین منعقد کرده بود؛ باشگاهی که بنا بر اطلاعات موجود نزد شهداب، در ادامه با نام‌های ثامن بتن قزوین و شهروند قزوین مطرح شد. از نگاه باشگاه شهداب، تغییرات ساختاری و نام باشگاه، وضعیت تعهدات قراردادی و عدم پرداخت پیش‌پرداخت مقرر، از جمله موضوعاتی بود که اعتبار قرارداد قبلی را محل تردید جدی قرار می‌داد.

همچنین بنا بر مستندات مورد اشاره باشگاه، مبلغ بیست میلیون تومان از حساب هیئت والیبال استان قزوین به بازیکن پرداخت شده بود؛ موضوعی که منشأ و مبنای قانونی آن نیز نیازمند بررسی مستقل است.

فارغ از مذاکرات و وعده‌های شفاهی، قرارداد امیر کرمی با شهداب در سامانه رسمی ثبت و کارت بازی وی از سوی سازمان لیگ صادر شد. طبیعی است باشگاهی که تمامی مراحل اداری جذب بازیکن را طی کرده و کارت بازی رسمی در اختیار دارد، برنامه‌ریزی فنی و اجرایی خود را بر همان اساس انجام دهد.

با این وجود، در روز مسابقه شهداب یزد مقابل مس سونگون، تنها سه دقیقه پیش از آغاز تشریفات رسمی مسابقه، یعنی ساعت ۱۴:۵۷، به باشگاه اعلام شد که آقای کرمی اجازه حضور در میدان را ندارد. این تصمیم در حالی اعلام شد که شهداب با صرف حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای سفر و آماده‌سازی تیم، تمامی مقدمات حضور در مسابقه را فراهم کرده بود و هیچ قصدی برای غیبت نداشت.

پرسش ما این است: چگونه ممکن است بازیکنی که قراردادش ثبت شده و کارت بازی رسمی برای او صادر شده، تنها سه دقیقه پیش از آغاز مسابقه از حضور محروم شود؟ اگر ایرادی وجود داشته، مسئولیت آن با کدام مرجع صادرکننده مجوز است و چرا باشگاه باید هزینه تصمیمات متناقض را بپردازد؟

پس از پیگیری مسئولان استان یزد و وزارت ورزش و جوانان، روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه به‌صورت شفاهی به باشگاه اعلام شد که نتیجه بررسی‌ها به نفع شهداب بوده و امیر کرمی بازیکن این باشگاه محسوب می‌شود. همچنین به دستور مسئولان وزارت ورزش مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس فدراسیون، مدیرعامل شهداب و مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شود؛ اما رئیس فدراسیون با اعلام مشکلات شخصی در جلسه حاضر نشد!

تنها یک روز بعد، در کمال ناباوری، اعلام شد امیر کرمی بازیکن باشگاه قزوین است و نتیجه مسابقه شهداب و مس سونگون نیز سه بر صفر به سود تیم مقابل اعلام شد؛ تصمیماتی که آثار ورزشی و مالی قابل‌توجهی برای شهداب در پی داشت. چگونه ممکن است وضعیت یک بازیکن در کمتر از بیست‌وچهار ساعت از تأیید شفاهی حضور در یک باشگاه به اعلام تعلق به باشگاهی دیگر تغییر کند؟ آیا باشگاه‌ها نباید بتوانند به مجوز‌های صادرشده از سوی مراجع رسمی اعتماد کنند؟

از نظر شهداب، مجموعه این اتفاقات فراتر از یک اختلاف قراردادی ساده است و ضرورت بررسی مستقل نحوه تصمیم‌گیری، استقلال مراجع رسیدگی، احتمال تعارض منافع و رعایت قانون در ساختار فدراسیون والیبال را آشکار می‌کند. تمامی مکاتبات، پیام‌ها و مستندات مرتبط برای ارائه به مراجع قانونی و نظارتی ذی‌صلاح در اختیار باشگاه است.

۵. قدردانی از مسئولان استان یزد و پیگیری‌های وزارت ورزش

وظیفه خود می‌دانیم از استاندار محترم استان یزد، نماینده محترم مردم شریف شهرستان یزد در مجلس شورای اسلامی، معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری یزد و مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان صمیمانه قدردانی کنیم که در روز‌های گذشته با احساس مسئولیت، دلسوزی و پیگیری مستمر، برای دفاع از حقوق باشگاه و جایگاه ورزش استان تلاش کردند.

همچنین از توجه وزیر محترم ورزش و جوانان و معاونان ایشان، به‌ویژه جناب آقای اسبقیان، در پیگیری موضوع و تلاش برای برگزاری جلسات حل اختلاف سپاسگزاریم. با وجود این پیگیری‌ها و وعده‌های مطرح‌شده درباره بررسی موضوع، جبران رفتار‌های نامناسب و حل‌وفصل اختلافات، نتیجه اعلام‌شده تاکنون نتوانسته نگرانی‌های باشگاه را برطرف کند. معتقدیم احترام به حقوق باشگاه‌ها و اجرای یکسان مقررات نباید به مذاکرات غیررسمی، وعده‌های شفاهی یا روابط اشخاص وابسته باشد.

۶. ایرادات حقوقی آرای کمیته انضباطی و ضرورت رسیدگی مستقل

به عقیده باشگاه شهداب یزد و بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی حقوقی و قضایی مطرح‌شده، اکثریت قریب به اتفاق آرای صادرشده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در پرونده‌های مربوط به این باشگاه، با ایرادات جدی شکلی و ماهوی مواجه بوده و حتی با مفاد آیین‌نامه انضباطی خود فدراسیون نیز مغایرت داشته است. باشگاه خواستار بررسی مستقل و مستند این موارد است.

از سوی دیگر، به باور باشگاه و بر مبنای نظرات کارشناسی منتسب به متخصصان حقوقی فدراسیون والیبال و وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه انضباطی فعلی نیز دارای ابهامات و نواقصی است که ضرورت بازنگری در آن را آشکار می‌سازد. پرسش اینجاست که چگونه در شرایط وجود چنین ابهاماتی، حقوق قانونی باشگاه شهداب حتی در چارچوب مقررات موجود نیز به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است؟

باشگاه شهداب یزد با تأکید بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و اجرای یکسان مقررات، اعلام می‌کند تمامی آرای مورد اعتراض و موارد احتمالی تضییع حقوق خود را با اتکا به اسناد و مدارک از طریق مراجع قانونی، قضایی و نظارتی ذی‌صلاح پیگیری خواهد کرد.

در این میان، شایسته است از خدمات ارزشمند و ماندگار مرحوم حاج‌آقای محمدرضا یزدانی‌خرم و جناب آقای دکتر محمدرضا داورزنی، از رؤسای باسابقه و پرافتخار فدراسیون والیبال، یاد کنیم؛ بزرگانی که همواره بر نقش بنیادین باشگاه‌ها در توسعه و اعتلای ورزش کشور تأکید داشتند. به باور و تأکید این بزرگان، باشگاه‌ها بازوان پرتوان فدراسیون‌های ورزشی هستند و در حقیقت، چرخ ورزش کشور و به‌ویژه والیبال ایران، به واسطه فعالیت، سرمایه‌گذاری و تلاش همین باشگاه‌ها می‌چرخد. متأسفانه نادیده گرفتن این حقیقت بدیهی و بی‌توجهی به جایگاه و حقوق باشگاه‌ها از سوی برخی مدیران کم‌تجربه امروزی، به یکی از معضلات اساسی والیبال کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی را تضعیف می‌کند، بلکه آینده باشگاه‌داری حرفه‌ای و مسیر توسعه والیبال ایران را نیز با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد.

۷. تصمیم نهایی هیئت‌مدیره باشگاه شهداب یزد

امروز دیگر موضوع صرفاً یک بازیکن، یک مسابقه یا یک رأی نیست؛ موضوع حرمت قانون، اعتبار تصمیمات رسمی، امنیت سرمایه‌گذاری در ورزش و آینده والیبال ایران است. ما بار‌ها به احترام والیبال کشور و درخواست مسئولان فدراسیون و بزرگان این رشته سکوت کرده و گذشتیم؛ اما تداوم تصمیمات متناقض، بی‌اعتنایی به حقوق مورد ادعای باشگاه و تحمیل خسارت‌های سنگین، ادامه این مسیر را دشوار کرده است.

هیئت‌مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد، با نهایت تأسف و برخلاف میل باطنی، اعلام می‌کند تا زمان رسیدگی مؤثر، مستقل و شفاف به موارد مورد اعتراض، اصلاح رویه‌های تصمیم‌گیری و فراهم شدن شرایطی مبتنی بر قانون، عدالت و احترام متقابل، از حضور در تمامی مسابقات والیبال خودداری کرده و فعالیت تمامی تیم‌های باشگاه را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

این تصمیم نه از سر بی‌علاقگی به والیبال، بلکه به دلیل احترام به این رشته، هواداران آن و اصول ورزش حرفه‌ای اتخاذ شده است. شهداب از مراجع قانونی و نظارتی کشور می‌خواهد مستندات مربوط به این پرونده‌ها و دیگر موارد مورد اعتراض را به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی کنند. باور داریم جمعی از بزرگان، پیشکسوتان و دلسوزان والیبال نیز خواهان شفافیت، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون و بازگشت اعتماد به فضای این رشته هستند.

سخن پایانی با مردم شریف یزد و هواداران شهداب

مردم عزیز و شریف استان یزد، هواداران وفادار شهداب و خانواده بزرگ والیبال ایران؛ سخن گفتن از کناره‌گیری برای مجموعه‌ای که یک دهه از عمر، سرمایه، توان و اعتبار خود را صرف اعتلای والیبال کرده، آسان نیست. شهداب تنها یک تیم نیست؛ حاصل سال‌ها تلاش، عشق، امید و همراهی مردمی است که شادی‌هایشان را با پیروزی‌های این باشگاه تقسیم کرده‌اند.

ما این تصمیم را نه از سر بی‌علاقگی به والیبال، که از سر مسئولیت نسبت به شأن قانون و احترام به حقوق باشگاه‌ها گرفته‌ایم. دردناک است که هواداران نیز از پیامد‌های این شرایط متأثر شوند؛ اما باور داریم دفاع از قانون و عدالت، دفاع از حرمت همین هواداران و آینده والیبال ایران است.

امیدواریم با ورود مراجع ذی‌صلاح و تصمیمات شفاف و بی‌طرفانه، شرایطی فراهم شود که دوباره در کنار شما و برای شادی شما به زمین مسابقه بازگردیم؛ روزی که قانون بر روابط، شایسته‌سالاری بر مصلحت‌اندیشی‌های شخصی و روح جوانمردی و پهلوانی بر هرگونه رفتار خارج از چارچوب مقررات حاکم باشد.

شهداب متعلق به مردم یزد است و این پیوند با هیچ تصمیمی از بین نخواهد رفت. ما از حق خود و از آرمان والیبال سالم، قانونمند و حرفه‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

باشگاه فرهنگی ورزشی شهداب یزد، خادم و خیرخواه ورزش و والیبال کشور



