دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: حضور نسل زد در ۱۳ ابان نشانه افزایش انسجام ملی و بصیرت نسل نوجوان و جوان دانست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور دانش‌آموزان و نوجوانان در این مراسم افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان هر سال باشکوه‌تر برگزار می‌شود و حضور نسل نوجوان و جوان با پرچم ایران و شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» پررنگ‌تر از گذشته است.

وی این حضور را نشانه افزایش انسجام ملی و بصیرت نسل نوجوان و جوان دانست و افزود: نسل جدید متوجه است که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال تجزیه ایران هستند و مسئله آنها صرفاً جمهوری اسلامی نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حضور نسل موسوم به «زد» در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: برخلاف برخی تصور‌ها درباره بی‌تعلقی این نسل، نوجوانان و جوانان تعلق خاطر خود به امام و رهبری را نشان داده‌اند و تابع رهبری هستند.

حجت الاسلام خسروپناه ابراز امیدواری کرد نوجوانان و جوانان در کنار حفظ وحدت و انسجام ملی، با جدیت به تحصیل ادامه دهند و دانشمندان آینده کشور باشند.

وی همچنین از خبرنگارانی که حضور مردم در این مراسم را پوشش می‌دهند و تصاویر آن را به مخاطبان منتقل می‌کنند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد وحدت و انسجام ملی زمینه‌ساز پیروزی کامل در جنگ اخیر باشد.