وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رئیس ستاد ملی شهدای جنایت میناب، در سفر به استان هرمزگان، با حضور در گلزار شهدای میناب به مقام ۱۶۸ شهید دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره طیبه که در حمله آمریکایی ـ صهیونیستی در نخستین روز جنگ رمضان به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در این سفر کتابخانه عمومی سیار میناب با عنوان یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه را افتتاح کرد.

بازدید از محل مدرسه شجره طیبه، از دیگر برنامه‌های صالحی‌امیری در میناب است، مکانی که نام آن با یکی از تلخ‌ترین حوادث انسانی گره خورده و به نمادی از مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان شهید تبدیل شده است.

همچنین حضور در شورای اداری شهرستان میناب و بررسی موضوعات و برنامه‌های مرتبط با این منطقه، در دستور کار سفر وزیر میراث‌فرهنگی قرار دارد.

صالحی‌امیری در نخستین روز این سفر، در آیین «روایت ستاره‌ها؛ بازنمایی میناب قهرمان» نیز حضور خواهد یافت، رویدادی که هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز و با هدف هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه برای تبیین ابعاد واقعه میناب و بازنمایی آن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

این برنامه، بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در مسیر ثبت و انتقال روایت این واقعه و صیانت از حافظه جمعی درباره شهدای مدرسه شجره طیبه فراهم می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل ستاد ملی شهدای میناب تصریح کرد: به دستور رئیس‌جمهوری، ستادی با عضویت ۲۲ دستگاه اجرایی کشور تشکیل شده و مسئولیت‌ها و ماموریت‌های دستگاه‌ها در آن تقسیم شده است. این ستاد با هدف پشتیبانی از برنامه‌های بازسازی، بهسازی و توسعه میناب فعالیت می‌کند و دولت، با تمام ظرفیت خود، این مسئولیت را دنبال خواهد کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه بازسازی میناب نباید به اقدامات نمادین و مقطعی محدود شود، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، تغییر ملموس شرایط زندگی مردم است. مردم باید آثار این اقدامات را در زندگی روزمره، کیفیت خدمات و معیشت خود احساس کنند. تکریم شهدای میناب ادای دین واقعی به این شهدا، ساختن شهری در شأن آنان و بهبود شرایط زندگی مردمی است که در روز‌های دشوار جنگ، ایستادگی و مقاومت کردند.

وی با اشاره به تدوین برنامه جامع توسعه میناب خاطرنشان کرد: استاندار هرمزگان با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، فرماندار و شهردار میناب، برنامه‌ای جامع برای توسعه این شهرستان تهیه کرده‌اند که مبنای اقدام و راهنمای عمل ما خواهد بود. در جلسات شورای اداری و نشست‌های پیش‌بینی‌شده، ابعاد این برنامه بررسی و نهایی می‌شود و سپس با تقسیم کار میان دستگاه‌های مسئول، اجرای آن در سطح ملی پیگیری خواهد شد.