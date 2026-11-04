اولیای دم یک محکوم به قصاص را در خوزستان پس از هشت سال به حرمت حضرت زهرا (س) بخشیدند.تصمیم بزرگوارانه این خانواده داغ‌دیده، دریچه‌ای تازه از امید را به روی محکوم گشود و فرصت زندگی دوباره به وی بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، رییس شورا‌های حل اختلاف خوزستان از نجات یک محکوم به قصاص پس از هشت سال با گذشت اولیای دم خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی گفت: پرونده محکوم به قصاص نفسی که از سال ۱۳۹۷ در زندان به سر می‌برد، با گذشت کریمانه اولیای دم و در راستای پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم»، به صلح و سازش منتهی شد.

وی با تأکید بر جایگاه والای اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی، گذشت از حق قصاص را جلوه‌ای از کرامت انسانی دانست و افزود: تصمیم بزرگوارانه این خانواده داغ‌دیده، دریچه‌ای تازه از امید را به روی محکوم گشود و فرصت زندگی دوباره به وی بخشید.

امانت‌بهبهانی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل زندان‌های خوزستان، معاونت پیشگیری و اجرایی زندان‌ها و اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش در استان، بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های مسئول برای تسهیل فرآیند صلح و سازش تأکید کرد.

وی همچنین با تجلیل از بزرگواری اولیای دم، هدف از نهادینه‌سازی این پویش‌ها را فراهم ساختن بستری برای ترمیم پیوند‌های گسسته و کاهش تنش‌های اجتماعی در جامعه برشمرد.

رئیس مجتمع شورای حل اختلاف آبادان از اجرای پویش ملی «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» همزمان با ایام فاطمیه خبر داد و گفت: این پویش با هدف توسعه صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس و عضو، کمک به آزادی زندانیان با مشارکت تشکل‌های مردمی و یاران صلح اجرا می‌شود.