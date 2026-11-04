وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با شماری از خانواده‌های شهدای دانش آموز دبستان شجره طیبه میناب گفت: به دستور رئیس جمهور و برای ابلاغ سلام او به میناب سفر کرده‌ام.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سید رضا امیری صالحی افزود: رئیس جمهور از روز نخست حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه شجره طیبه، برای رسیدگی به خانواده‌های شهدا به وزارتخانه‌های مربوط دستور ویژه صادر کرد و اکنون نیز برای رفع نیاز‌های آنان از همه ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود.

وی گفت: مهمترین اولویت دولت در هرمزگان بعنوان کانون نبرد با دشمن آمریکایی صهیونی در دفاع از تنگه هرمز و شهرستان میناب، بهره مندی مردم از نتیجه مقاومت در جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: به پیشنهاد استاندار هرمزگان ستاد بازسازی برای نوسازی مناطق و تجهیزات آسیب دیده از جنگ چهل روزه در استان تشکیل می‌شود و ۲۲ وزارتخانه هم از این طرح پشتیبانی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: راهپیمایی حافظان تنگه هرمز در یوم الله ۱۳ آبان

بهروز بهزادی روزنامه نگار با سابقه روزنامه اعتماد و شش دوچرخه سوار که در دو گروه سه نفره از استان‌های خراسان رضوی و بوشهر به هرمزگان سفر کرده‌اند نیز، وزیر میراث فرهنگی را در بازدید از دبستان شجره طیبه و گلزار شهدای میناب همراهی می‌کنند.