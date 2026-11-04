راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور گسترده مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان در تهران و سراسر کشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر آمریکا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صبح امروز با شعار محوری «میثاق با شهیدان؛ نبرد با استکبار» و با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید، دانش‌آموزان و معلمان شهید میناب و لامرد از میدان فلسطین برگزار شد.

این مراسم به طور رسمی با تلاوت آیاتی از قرآن توسط محمدمتین حسنی، دانش‌آموز خوش‌خوان آغاز شد و سپس رزم نوازان دژبان ارتش به اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و قطعاتی درباره ایران پرداخت. در ادامه صلوات خاصه ثامن‌الحجج حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) همخوانی شد.

سیزدهم آبان یا همان روز دانش‌آموز امسال با نام و یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، معنایی متفاوت یافته است. ۱۳ آبان امسال فقط یادآور روز دانش‌آموز نیست، یادآور کودکانی است که با کوله پشتی‌‎های رنگی و کتاب‌های نو و دنیایی از آرزو‌های کودکانه راهی مدرسه شدند، اما دیگر هیچ‌وقت برنگشتند.

راهپیمایی ۱۳ آبان امسال مانند هر سال همزمان با تهران در سراسر کشور برگزار شد؛ در بیش از ۹۰۰ نقطه از شهر‌ها و روستا‌های کشور، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های شهدا در کنار دیگر اقشار مردم با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» گرد هم آمده‌اند تا پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را در برابر جبهه استکبار به نمایش بگذارند.