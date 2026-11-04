کمیسیون عفو در یک ماه اخیر با رسیدگی به بیش از ۸۷۴ پرونده در دو جلسه، بی‌سابقه‌ترین کارنامه خود را رقم زد؛ این اقدام با رعایت ضوابط قانونی، موازین فقهی و صیانت از حقوق شاکیان و بزه‌دیدگان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون قضایی قوه قضاییه، گفت: کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین، بر اساس آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ۱۲ آذر ۱۳۸۷ رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و وظیفه دارد درخواست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان را در چارچوب موازین اسلامی بررسی کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سلطانی، افزود: بر پایه این آیین‌نامه، درخواست عفو را رؤسای دادگستری، دادستان، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، خود محکوم‌علیه و نیز پدر، مادر، همسر و فرزندان او می‌توانند مطرح کنند.

سلطانی، با تشریح مراحل رسیدگی به درخواست‌های عفو اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌ها مسیری دقیق و چندمرحله‌ای دارد. پس از ثبت درخواست، قاضی اجرای احکام موظف است ظرف سه روز مدارک مصدق و مورد نیاز را استخراج و ارسال کند. این مدارک شامل مشخصات محکوم‌علیه، پیشینه کیفری، میزان محکومیت و مانده آن، وضعیت رضایت شاکی خصوصی و وضعیت معیشتی خانواده است.

معاون قضایی قوه قضائیه افزود: سپس کمیسیون، با رعایت سیاست‌هایی، چون توجه به میزان تأثیر مجازات، احراز ندامت، اصلاح بزهکار و تأمین حقوق شاکی خصوصی، تصمیم‌گیری می‌کند. بر اساس ماده ۲۹، نظر کمیسیون باید کتبی، مستدل و مستند باشد؛ بنابراین هر یک از پرونده‌های بررسی‌شده با دقت و بر پایه مستندات کامل مورد داوری قرار گرفته است.

معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس مفاد آیین‌نامه، کمیسیون‌ها حداقل هر پانزده روز یک‌بار و در مواقع ضروری به‌صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهند. افزایش چشمگیر حجم پرونده‌های بررسی‌شده در یک ماه اخیر، نشان‌دهنده عزم جدی در تسریع رسیدگی و پاسخ‌گویی به مطالبات محکومان و خانواده‌های آنان است.

معاون قضایی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: نتیجه تصمیمات کمیسیون، پس از طی مراحل مقرر و تأیید مراجع ذی‌صلاح، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.