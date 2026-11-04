همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان بحران تامین گاز در کراچی بزرگترین شهر پاکستان شدت گرفته و کاهش ساعات عرضه گاز و قطعی‌های بدون اعلام قبلی شهروندان را برای تامین نیاز‌های روزمره به خرید گران‌قیمت گاز مایع وادار کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رسانه پاکستانی «آج نیوز» گزارش داد: ساکنان مناطق مختلف کراچی با افزایش قطعی‌های بدون برنامه گاز مواجه شده‌اند و ساعات دسترسی خانوار‌ها به گاز نسبت به گذشته کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش شهروندان می‌گویند در حال حاضر روزانه تنها حدود هفت تا هفت ساعت و نیم گاز در اختیار دارند در حالیکه پیش از این میزان عرضه روزانه به ۱۰ تا ۱۲ ساعت می‌رسید، همچنین در ساعات شب گاز رسانی در برخی مناطق به حدود دو ساعت محدود شده است.

کاهش و قطع ناگهانی گاز به‌ویژه برای خانوار‌ها مشکلاتی در پخت‌وپز و انجام امور روزمره ایجاد کرده است، شهروندان کراچی می‌گویند با وجود پرداخت منظم قبوض گاز ناچارند برای تامین سوخت مورد نیاز خود گاز مایع را با قیمت بالاتر خریداری کنند.

برخی از ساکنان این شهر با انتقاد از وضعیت موجود می‌گویند در شرایطی که گاز مورد نیاز خانوار‌ها تامین نمی‌شود، پرداخت هزینه اشتراک و قبوض نیز برای آنان دشوار و غیرقابل توجیه شده است.

در همین حال شرکت گاز ملی پاکستان اعلام کرده است که برنامه جدیدی برای زمان‌بندی قطع و وصل گاز منتشر نکرده و تصمیم نهایی درباره نحوه تامین و توزیع گاز بر عهده دولت خواهد بود، این شرکت همچنین تاکنون برنامه مشخصی برای قطعی‌های گزارش شده اعلام نکرده است.

بر اساس اظهارات وزیر نفت پاکستان در مجلس ملی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد گاز مایع وارداتی این کشور از ایران تامین می‌شد و بخش دیگری از واردات نیز از قطر صورت می‌گرفت، در گزارش‌های انجمن توزیع کنندگان LPG پاکستان سهم ایران حتی حدود ۷۰ درصد از کل عرضه گاز مایع عنوان شده است.

در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، پاکستان گذرگاه‌های تجاری گبد–ریمدان و تفتان را به دلایل امنیتی و مقابله با قاچاق به حالت تعلیق درآورد، این اقدام باعث توقف ورود محموله‌های گاز مایع ایران شد.