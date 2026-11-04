نخستین مسابقه آشپزی در دانشگاه یزد، فراتر از رقابت بر سر طعم و مزه، فرصتی برای آشنایی دانشجویان با فرهنگ‌ها و سنت‌های غذایی یکدیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه یزد گفت: این رویداد در خوابگاه خواهران و با حضور جمعی از دانشجویان، استادان و مسئولان دانشگاه برگزار شد. دانشجویانی از قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف، با تهیه غذا‌های گوناگون، گوشه‌ای از سنت‌های غذایی خود را معرفی کردند و به فضای رقابت، رنگ آشنایی و صمیمیت بخشیدند.

میر فخرالدینی در بازدید از مسابقه، حضور دانشجویان با پیشینه‌های فرهنگی و قومی متفاوت را فرصتی برای آشنایی با آداب‌ورسوم یکدیگر دانست و ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، بر اجرای برنامه‌های متنوع برای افزایش شور و نشاط دانشجویان تأکید کرد.

دکتر داود شیشه‌بری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد، هدف از برگزاری این مسابقه را فراهم‌کردن فضایی بانشاط و پویا عنوان کرد و گفت: دانشگاه با طراحی رویداد‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع، به دنبال تقویت انگیزه، خلاقیت و مشارکت دانشجویان است.

وی با اشاره به استقبال دانشجویان دختر از نخستین دوره مسابقه آشپزی، ابراز امیدواری کرد تداوم چنین برنامه‌هایی به تقویت همدلی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی خلاقیت دانشجویان کمک کند.

در بخش رقابتی، داوران پس از بررسی و چشیدن غذاها، برگزیدگان را معرفی و از آنان تقدیر کردند. بخش «مسابقه طعم‌ها» نیز فرصتی برای مشارکت و تعامل بیشتر حاضران فراهم کرد. این مسابقه با معرفی برگزیدگان پایان یافت؛ رویدادی که تنوع فرهنگی دانشگاه را بر سر یک سفره نشاند و فرصتی فراهم کرد تا دانشجویان، در کنار رقابت و شادی، یکدیگر را بیشتر بشناسند.