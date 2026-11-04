به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داریوش سرخانی مقدم، مدیرکل امور مالیاتی استان اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت و ماده ۲ برنامه و بودجه استان‌ها مکلف هستند پروژه‌های اولویت دار عمرانی خود را انتخاب کرده و بر اساس پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را متصل به منابع مالیاتی کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل افزود: ما نقشی را در انتخاب پروژه‌های استانی نداریم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها این طرح‌ها و پروژه‌ها را بر اساس پیشرفت فیزیکی انتخاب کرده تا با بهره مندی از منابع مالیاتی امکان تکمیل و راه اندازی آنها فراهم آید.

سرخانی مقدم بیان کرد: عمده این منابع صرف توسعه فضا‌های آموزشی، تکمیل ساختمان‌های اداری و تکمیل راه اندازی پروژه‌های زیربنایی در حوزه راه آهن و دیگر طرح‌های مهم فرهنگی و ورزشی می‌شود.

وی عنوان کرد: در استان اردبیل نیز تکمیل ساختمان دولت در نیر و کوثر، مجتمع اداری سبلان، فرمانداری‌های پارس آباد، بخشداری دره رود، استخر دانش آموزی خلخال، پارس آباد و مشگین شهر جزو پروژه‌های نشان دار استان است.

وی ادامه داد: برق رسانی به روستا‌ها و قشلاقات انگوت، احداث پایگاه امدادی بران، تکمیل سالن ورزشی و زورخانه خلخال، تکمیل سد معیشتی در خلخال و سایر طرح‌ها و پروژه‌های مهم با مشارکت مردم در پرداخت مالیات تکمیل و آماده بهره برداری می‌شود.

سرخانی مقدم گفت: در هفت ماهه سال جاری بالغ بر دو هزار و دویست میلیارد تومان منابع ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: البته بخشی از این منابع به حوزه ورزش و جوانان، بهداشت و درمان و خزانه کشور برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تزریق شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل تصریح کرد: این میزان پرداختی ۱۷۵ رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: شهرداری اردبیل از محل این منابع احداث پارک مفاخر، پل نیایش و سایر پل‌های در حال احداث را به همراه ساماندهی رودخانه بالیخلو انجام داده و ۷۰ درصد منابع از این طریق تامین شده است.