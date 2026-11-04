مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در جنگ تحمیلی سوم و نبرد هرمز آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، اما نتوانست به اهداف خود دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سردار حمیدرضا مقدم فر در مراسم یوم الله ۱۳ آبان در بندرعباس افزود: در دو جنگ اخیر، رویارویی ایران و آمریکا از مرحله جنگ‌های نیابتی خارج شد و به تقابل مستقیم و شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی منجر شد.

وی با بیان اینکه در مقایسه با ۴۶ سال گذشته شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنیم گفت: امروز شاهد پیروزی‌های بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران هستیم و شکست آمریکا در جنگ، یکی از نشانه‌های افول قدرت و سقوط امپراتوری این کشور است.

مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران به تحولات انتخاباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم اشاره کرد و گفت: شکست ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا فقط رقابت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست، چرا که تفاوتی میان جریان‌های سیاسی آمریکا وجود ندارد و هرکدام از آنها در قدرت باشند، سیاست‌های خصمانه این کشور در برابر ایران ادامه خواهد داشت.

سردار حمیدرضا مقدم‌فر افزود: آنچه اهمیت دارد، پیام سیاسی تحولات انتخاباتی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ چراکه این تحولات و شکست‌های سیاسی نیز تحت تأثیر پیامد‌های جنگ با ایران رقم خورده است.

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