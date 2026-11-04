رئیس فرهنگستان علوم درباره استقلال ملی به مثابه علم و فناوری ، گفت : پیشرفت ما در حوزه علم و فناوری شگفت انگیز است.

گذرگاه رسیدن به قله ایران قوی، همان علم و فناوری است

گذرگاه رسیدن به قله ایران قوی، همان علم و فناوری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا مخبر دزفولی امروز در نشست علمی تبیین استقلال ملی در سیره حکمرانی امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای ، با اشاره به سخن رهبر شهید مبنی بر اینکه دین و دانش دو بال رسیدن به نقطه تمدنی ایران هستند، گفت: اگر بخواهیم به قدرت برتر برسیم که البته الان این مسیر را تا حد قابل قبولی طی کردیم، گذرگاه رسیدن به قله ایران قوی ، همان علم و فناوری است.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به شعار "العلم سلطان" که همواره در بیانات رهبر شهید وجود داشت، افزود : من معتقدم علم ، امنیت می‌آورد و می‌تواند معیشت مردم را نشانه گیرد. اقتصاد کشور را با دانش می‌توان حل کرد، گره از مشکلات مردم را با توانمندی علمی می‌توان برطرف کرد ما در نگاه به علم تفاوت بنیادین با نگاه غربی‌ها داریم.

وی گفت : در نگاه غربی‌ها علم ابزار قدرت است، اما در نگاه رهبر شهید ، علم عامل نجات بشریت و نجات انسان‌ها است. ما پایبند به این نگاه هستیم. ایشان از روز نخست تقابل علم و دین را قبول نکردند. تقابل علم و دین در مسیحیت شکل گرفت.

رئیس فرهنگستان علوم همچنین درباره پیشرفت علمی ایران پس از انقلاب افزود : اول انقلاب ، روزی که ما دانشگاه را تحویل گرفتیم، ۰.۰۳ تولید علم دنیا به صورت اشتراکی با یکی از کشور‌های همسایه برای ایران بود، اما الان جزء یک درصد جمعیت دنیا هستیم. ۲ درصد تولید علم دنیا ، برای دانشمندان ایرانی است. نزدیک ۳ درصد مقالات پر استناد دنیا برای دانشمندان ایرانی است و این شگفت انگیز است. این همان تمدن‌سازی است.

مخبردزفولی درباره اهتمام رهبر شهید در خصوص جریان علم کشور، گفت : رهبر شهید دهه ۸۰ گفتند از جریانات علمی درباره نانو، بایو، آی تی و علوم شناختی نباید عقب ماند. پای این کار ایستادند. یک دهه قبل ایشان درباره سلول‌های بنیادین پای کار ایستاده بودند. حالا پژوهشگاه رویان را داریم که رفرنس جهانی است. ورود به فناوری‌های پیشرفته و مرتبط با سلول‌های بنیادین و صنایع دفاعی جزء ابتکارات قطعی رهبری شهید بود. ایشان جلسات مکرر با اجزای مختلف مرتبط با این مجموعه‌ها داشتند.

وی افزود: امروز ما جزء ۵ کشور دنیا در محصولات زیست فناوری هستیم. در علوم شناختی رهبر شهید تاکید داشتند که از ظرفیت شهید خرازی استفاده کنیم و موانع را برداریم. موانع ما بودجه بود.

رئیس فرهنگستان علوم گفت: در علم پولی خرج نکردیم، ولی این همه دستاورد داشتیم. شگفت انگیزی این بحث برای غربی‌ها همین است که ورودی ما در این حوزه زیاد نبوده، اما خروجی آن زیاد است. نیم درصد جی دی پی را برای علم و توسعه گذاشتیم، در حالی که میانگین دنیا بالای دو درصد است. ما زیر یک درصد هستیم.