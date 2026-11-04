کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا اوایل وقت امشب با تقویت ناپایداری‌ها در نوار شرقی استان رگبار و رعد و برق را انتظار داریم که در پاره‌ای از نقاط شامل شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه این بارش‌ها می‌تواند باعث روان آب می‌شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا اوایل وقت امشب با تقویت ناپایداری‌ها در نوار شرقی استان رگبار و رعد و برق را انتظار داریم که در پاره‌ای از نقاط شامل شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه این بارش‌ها می‌تواند باعث روان آب می‌شود و بعلاوه برای مناطق کوهپایه‌ای و مستعد شرق استان بارش تگرگ و برخورد صاعقه محتمل است.

لطفی افزود:با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های عددی متاثر از فعالیت امواج کم دامنه در تراز میانی جو خراسان جنوبی تا جمعه به تناوب افزایش ابر، وزش باد شدید لحظه‌ای و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک و بارش پراکنده همچنان قابل پیش بینی است.

وی گفت: دمای هوا امروز و فردا تغییر محسوسی در خراسان جنوبی نخواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: هشداری که در خصوص بارش‌ها صادر شده تا فردا اعتبار دارد لذا محافظت از محصولات برداشت شده از قبیل زرشک را توصیه می‌کنیم، احتیاط در تردد و پرهیز از صعود به ارتفاعات و عدم چرای دام یا توقف کنار مسیل‌ها در نوار شرقی استان همچنان باید مد نظر باشد.

لطفی گفت: در شب گذشته تا ساعت ۹ صبح از حدود ۳۰ ایستگاه گزارش بارندگی دریافت کردیم که بیشترین بارش از حجت آباد از توابع شهرستان سربیشه ۶ میلی متر و دهک، عرب خانه، کنگان و سربیشه ۵، مختاران ۳، دستگرد، مود، باقران، ابراهیمی، النگ و روستای درمیان حدود ۲ میلی متر بارش را ثبت کردند.

در ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه سه قلعه و آرین شهر با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس سردترین و ایستگاه‌های دهسلم با بیشینه دمای ۳۲ درجه، گرم‌ترین ایستگاه استان بوده است.

در مرکز استان نیز تغییرات دما بین ۹ تا ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.