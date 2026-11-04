سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح، اعلام کرد که با دستور رهبر معظم انقلاب، هرگونه تجاوز مجدد دشمن در هر نقطه از خاک ایران، با پاسخی کوبنده و سخت رو‌به‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، با تأکید بر اقتدار نیرو‌های مسلح، هشدار جدی به دشمنان صادر کرد.

وی با اشاره به حساسیت‌های موجود و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی، اظهار داشت: «بر اساس دستور صریح رهبر معظم انقلاب، ارتش و تمامی نیرو‌های مسلح کشور آمادگی کامل دارند تا با هرگونه تجاوز مجدد دشمن در هر نقطه و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های جغرافیایی، مقابله کرده و پاسخی کوبنده و سخت به آنها بدهند.

سخنگوی ارتش با تأکید بر اینکه حاکمیت و امنیت ملی ایران خط قرمز تمامی نیرو‌های مسلح است، افزود: «دشمنان باید بدانند که اراده ملت ایران و قدرت دفاعی نیرو‌های مسلح، هرگونه تلاش برای تجاوز یا ایجاد بی‌ثباتی را با شکست سنگین مواجه خواهد ساخت.